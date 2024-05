Il Verona si salva facendo l’impresa: Baroni super!

Tempo di lettura 1 minuto

Gli scaligeri, vincendo ieri sul campo della Salernitana, hanno centrato l’obiettivo salvezza con un turno di anticipo. Capolavoro dell’ex tecnico del Lecce

Capolavoro Verona targato Marco Baroni. La squadra scaligera ieri, vincendo all’Arechi contro la Salernitana per 2-1, ha centrato la salvezza con una giornata di anticipo. Dunque, domenica al Bentegodi sarà festa contro l’Inter già scudettata. Un’autentica impresa quella del Verona, che in molti la davano per spacciata già ad inizio anno e soprattutto dopo il mercato invernale di gennaio. Il presidente Setti, in difficoltà finanziarie, durante l’ultima finestra di mercato ha dovuto cedere diversi importanti giocatori: da Faraoni a Hien, passando per Doig, Terracciano, Ngonge e Djuric. Cessioni poi rilevate dagli acquisti dei vari Noslin, Swiderski e Centonze, Vinagre e Silva dimostratisi decisivi per l’impresa finale. Lavoro straordinario di Baroni, che si ripete dopo la salvezza centrata lo scorso anno alla guida del Lecce. Senza dimenticare il finale di campionato della scorsa stagione del Verona, in quel caso allenato da Zaffaroni, che si salvò per il rotto della cuffia vincendo lo spareggio salvezza contro lo Spezia.

Sandro Caramazza

Fonte foto: CM.com