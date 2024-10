Antoine Griezmann lascia ufficialmente la nazionale francese

Tempo di lettura 1 minuto

Il campione del mondo nel 2018 ha deciso di non indossare più la maglia dei Bleus

Antoine Griezmann si ritira ufficialmente dalla Francia con un post sui suoi social. Le Petit Diable abbandona la sua nazionale dopo 137 presenze condite da 44 gol e 38 assist, senza dubbio tra i giocatori più decisivi con la maglia delle Bleus. Grizou, nei suoi 10 anni in nazionale, si è laureato campione del mondo nel 2018 oltre ad aver trionfato in Nations League nel 2021. Da segnalare anche la medaglia d’argento conquistata nell’Europeo del 2016, dove chiuse la competizione da capocannoniere con 6 gol e nell’ultimo Mondiale in Qatar.

Griezmann decide dunque di lasciare la Francia dopo l’Europeo in Germania e le partite di Nations League di inizio settembre e, personalmente, ci tengo a ringraziarlo per la magia e il talento portati in campo.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina