La giovane Italia funziona: Spalletti preconvoca Daniel Maldini e Niccolò Pisilli

Tempo di lettura 1 minuto

In visita a Napoli il c.t. ha sottolineato che le prestazioni dei giovani italiani lo stanno convincendo e ha messo in preallarme due dei più meritevoli per i prossimi impegni in Nations League

Dalla città che lo ha visto campione d’Italia nel 2023 Luciano Spalletti ha rilasciato importanti dichiarazioni sul futuro della nazionale italiana. L’indiscrezione che ha suscitato più interesse è sicuramente quella che riguarda i preconvocati per le gare con Belgio e Israele di Nations League. Nell’elenco ci sarebbero Daniel Maldini e Niccolò Pisilli. Il commissario tecnico ha parlato dei tanti giovani che stanno venendo fuori dal campionato italiano e che verranno presi in considerazione. D’altronde dopo la brutta figura nell’ultimo europeo c’è assoluto bisogno di forze fresche che possano portare entusiasmo all’Italia. I due ragazzi di Monza e Roma, quindi, sono stati messi in preallarme. Una settimana da sogno soprattutto per il giallorosso che ha trovato il suo primo gol in serie A con la maglia della sua squadra del cuore, una rete che è valsa la vittoria ai capitolini nel match di ieri con il Venezia.

Glauco Dusso