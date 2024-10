Bunker Juventus! Zero gol subiti nelle prime sei giornate, record nell’era dei tre punti

Tempo di lettura 1 minuto

Lo 0-3 inflitto al Genoa segna un punto importante nel campionato bianconero, ancora nessuna rete incassata dalla squadra di Motta

Un muro invalicabile. Ecco quello che fino ad ora è diventata la difesa della Juventus. Dopo il successo di sabato pomeriggio a Genova la squadra di Thiago Motta ha fatto registrare un record nell’era dei tre punti, ovvero dalla stagione 94/95: nessuno aveva tenuto la porta inviolata nei primi sei turni in serie A, cioè per 540 minuti. I bianconeri non hanno mezze misure in questo avvio di campionato, tre volte hanno terminato le gare 3-0 e altrettante 0-0.

Se allarghiamo il discorso in termini assoluti la Vecchia Signora è al momento sesta. Il record di imbattibilità a inizio torneo va ascritto al Cagliari nel 66/67 con 712 minuti, seguito dal Milan 93/94 a 690, dal Bologna 46/47 a 663 minuti, Napoli 70/71 e Inter 72/73 rispettivamente a 590 e 563 minuti. Ironia della sorte proprio contro il Cagliari la Juve potrebbe migliorare il suo score nella prossima giornata. Chissà che non possa arrivare in vetta a questa speciale classifica.

Glauco Dusso