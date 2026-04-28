Al via le semifinali di Europa e Conference League

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Giovedì alle ore 21 si sfideranno Braga-Friburgo, Nottingham Forest-Aston Villa e Shakhtar Donetsk-Crystal Palace e Rayo Vallecano-Strasburgo

Questa settimana si disputeranno le semifinali di andata delle competizioni europee. Oggi e domani andrà in scena la Champions League (clicca qui per saperne di più) mentre giovedì sarà il turno di Europa e Conference League, che tratteremo in questo articolo.

Partiamo dall’Europa League, in particolare dal derby inglese tra Forest e Aston Villa. I padroni di casa arrivano da una stagione complicatissima (4 allenatori in un anno e una salvezza ancora da conquistare in campionato) mentre i ragazzi di Emery sono quasi sicuri di giocare la Champions in prossimo anno e possono concentrarsi totalmente sull’EL. Il Nottingham arriva alle semifinali dopo aver eliminato il Fenerbahce, il Midtjylland e il Porto mentre l’Aston Villa, che non ha giocato lo spareggio, ha battuto agilmente il Lille e il Bologna. I Villans sono favoriti per avanzare in finale ma dovranno fare molta attenzione al Forest che, nelle ultime uscite, è apparso molto in forma. Percentuali passaggio del turno: Nottingham Forest 45%, Aston Villa 55%.

L’altra semifinale vedrà sfidarsi lo Sporting Braga e il Friburgo. Sfida molto equilibrata visto che le squadra hanno fatto due percorsi molto simili fin qui. Entrambe hanno chiuso la League Phase a 17 punti, entrambe hanno eseguito una rimonta agli ottavi di finale (il Braga perde 2-0 con il Ferencvarosi e poi vince 4-0 al ritorno mentre il Friburgo viene sconfitto 1-0 con il Genk per poi stravincere 5-1) ed entrambe hanno eliminato una squadra spagnola ai quarti (Braga-Betis 5-3 complessivo e Friburgo-Celta Vigo 6-1 complessivo). Leggermente favorito il Friburgo perché giocherà il ritorno in casa. Percentuali passaggio del turno: Sporting Braga 49%, Friburgo 51%.

Passiamo alle semifinali di Conference League. La prima che trattiamo è quella tra Shakhtar Donetsk e Crystal Palace che vede gli inglesi favoriti. La squadra ucraina ha però ritrovato quella qualità brasiliana che aveva in passato e ha sorpreso per la “facilità” con cui ha passato il turno contro l’AZ (3-0 e 2-2). Prima degli olandesi, lo Shakhtar ha affrontato e battuto il Lech Poznan (complessivo di 4-3). Gli inglesi, che si sono ripresi dopo aver deluso nella League Phase, arrivano alle semifinali dopo aver eliminato lo Zrinjski Mostar, l’AEK Larnaca e la Fiorentina. Non sarà una sfida semplice ma il Palace ha le carte in regole per arrivare a giocare la finale e magari vincere un altro trofeo con Oliver Glasner in panchina. Percentuali passaggio del turno: Shakhtar Donetsk 40%, Crystal Palace 60%.

Rayo Vallecano-Strasburgo è l’ultima semifinale di cui parliamo. Gli spagnoli, arrivati dopo aver eliminato il Samsunspor e l’AEK Atene, incontrano la squadra che ha chiuso al primo posto la League Phase e che ha battuto il Rijeka e il Mainz, quest’ultimi rimontando dopo aver perso 2-0 l’andata (4-2 il complessivo). Qui anche fare un pronostico viene molto complicato visto che le squadre attraversano un momento simile ma forse lo Strasburgo potrebbe averne di più giocando il ritorno di fronte ai proprio tifosi. Percentuali passaggio del turno: Rayo Vallecano 49%, Strasburgo 51%.

Concludo dicendo che nessuna delle 8 squadre rimaste ha vinto la competizione a cui partecipa perciò a prescindere dai risultati avremo due campioni inediti.

Appuntamento dunque a giovedì per le semifinali di andata di Europa e Conference League.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina