Champions League, al via le semifinali: il Psg per il bis, Atletico ed Arsenal a caccia del primo successo, il Bayern per la settima

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Domani sera inizia la ‘final-four’ della più importante competizione europea per club, da una parte parigini contro bavaresi, dall’altra Colchoneros contro i Gunners

Il tramonto del mese di aprile e l’alba del mese di maggio per gli appassionati di calcio vuol dire soprattutto una cosa: semifinali di Champions League. L’edizione 2025-2026, tra qualche sorpresa, ha delineato una ‘final-four’ di altissimo livello che si preannuncia piena di emozioni e colpi di scena. Un club per ogni top campionato europeo (Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga) a rappresentare il proprio paese, con l’eccezione, purtroppo, della nostra Serie A, priva di propri rappresentanti già nei quarti di finale. Analizziamo nel dettaglio stato di forma e probabilità per le quattro formazioni semifinaliste di accedere alla finale di Budapest del prossimo 30 maggio.

Domani sera al Parco dei Principi andrà in scena Paris Saint-Germain–Bayern Monaco, per molti una finale anticipata. Da un lato i terribili ragazzi di Luis Enrique, campioni in carica della competizione, dall’altra i bavaresi, che hanno già conquistato la coppa dalle grandi orecchie per sei volte, di cui una, nel 2020, battendo proprio i parigini in finale. I precedenti totali in Champions tra le due formazioni sono 15, con i tedeschi avanti 9 vittorie a 6 sui transalpini. Il passato però conta il giusto. Il presente dice che attualmente questa è forse la sfida tra le due squadre più talentuose e spettacolari d’Europa. Ci attendono 180 minuti (almeno) al cardiopalma. Il meglio del calcio continentale si fronteggia, in una sfida che vede leggermente favorito il Psg per solidità difensiva ed esperienza maturata dopo il successo dello scorso maggio, ma occhio alla qualità del Bayern. Probabilità di passaggio del turno: Paris Saint-Germain 55%, Bayern Monaco 45%.

Mercoledì sera invece allo Stadio Metropolitano l’Atletico Madrid sfiderà l’Arsenal in una partita che sembra la nemesi dell’altra semifinale. Colchoneros e Gunners infatti prediligono uno stile di gioco più difensivo, puntano su pressioni mirate, ripartenze fulminee e soprattutto sui calci piazzati. In Champions League si sono affrontate in questa stagione nella fase campionato, 4-0 per l’Arsenal, mentre se allarghiamo il discorso alle altre competizioni europee madrileni e londinesi si sono già affrontati una volta in semifinale nell’Europa League 2017-2018 (passò l’Atletico che poi conquistò anche la coppa). Comunque andrà questo doppio confronto una cosa è sicura: il prossimo 30 maggio a Budapest ci sarà una squadra che non ha mai vinto la coppa dalle grandi orecchie. Che sia l’Atletico o l’Arsenal dipenderà dai dettagli, forse la maggiore esperienza degli uomini di Simeone, unita al fatto che i ragazzi di Arteta potrebbero essere distratti dalla lotta per il titolo in Premier, rende leggermente favoriti i Colchoneros. Probabilità di passaggio del turno: Atletico Madrid 55%, Arsenal 45%.

In ogni caso, assisteremo a due, o meglio quattro, sfide assolutamente equilibrate e spettacolari. Stili di gioco diversi, ma ugualmente interessanti, storie e background differenti per giocatori, allenatori e club che si fronteggeranno, tutti accomunati da un unico obiettivo. Il Paris Saint-Germain per un bis che coronerebbe ulteriormente il grande lavoro di Luis Enrique, il Bayern Monaco per agganciare il Milan al secondo posto nell’albo d’oro della coppa più prestigiosa, entrando ancor di più nella storia della competizione; l’Atletico Madrid e l’Arsenal per una prima volta che sarebbe storica e memorabile, un vero e proprio riscatto dopo le batoste passate nelle finali di Champions League/Coppa dei Campioni. Parola al campo, che vinca il migliore.

Luca Missori

(Fonte immagine: Uefa.com)