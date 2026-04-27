Dimarco re degli assist in serie A, ansia Modric: frattura allo zigomo, si opera! Niente mondiale per Xavi Simons, crociato rotto

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L’esterno nerazzurro entra nella storia del campionato italiano come miglior “passatore” in una singola stagione, brutte notizie per Milan e Croazia dopo l’infortunio del centrocampista ma non sorridono nemmeno Tottenham e Olanda

Ieri Federico Dimarco ha battuto il record di sempre degli assist forniti in una singola stagione di serie A. Con le due assistenze recapitate a Thuram e Bisseck a Torino nel 2-2 con i granata, l’esterno del centrocampo nerazzurro è salito a 18 assist stagionali. Superato il Papu Gomez che nella stagione 19/20 si era fermato a 16. Un risultato incredibile per un giocatore che di anno in anno, prima con Simone Inzaghi e ora con Chivu, sta diventando un fattore decisivo per le sorti dell’Inter. Ai 18 assist vanno aggiunti anche 6 gol, una stagione straordinaria la sua che lo rende uno dei probabili MVP dell’imminente scudetto nerazzurro.

L’altra parte del Naviglio non può invece sorridere, anzi. Dopo il duro scontro di ieri sera con Locatelli, Luka Modric ha riportato una frattura allo zigomo che comporterà anche l’intervento chirurgico. Una tegola per le ultime sfide che attendono il Milan ma soprattutto per la Croazia che rimane con il fiato sospeso in vista del mondiale. Il frontale tra i due centrocampisti era sembrato subito molto importante tanto da costringere al cambio il rossonero visibilmente segnato in volto. Oggi gli esami hanno dato la sentenza, nelle prossime ore ci saranno sicuramente novità sull’intervento e i tempi di recupero.

Modric lascia il campo dopo lo scontro con Locatelli – Fonte direttafanta.com

Infine chi invece non andrà al mondiale è Xavi Simons. Una vera e propria doccia gelata sia per il Tottenham, che sta cercando di non retrocedere, e l’Olanda che non avrà il suo talento per la rassegna estiva negli Stati Uniti. Nel match con il Wolverhampton il centrocampista ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore. Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Roberto De Zerbi agli Spurs. Oltre alla situazione delicata deve anche fronteggiare l’infortunio di uno dei suoi giocatori migliori. Una stagione sciagurata per i londinesi che si augurano perlomeno il lieto fine con la salvezza che in questo momento, a quattro gare dal termine, rappresenta una sfida davvero difficile.

Xavi Simons si fa male nel match contro il Wolverhampton – Fonte diretta.it

Glauco Dusso