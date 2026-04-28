Il Fenerbahce esonera Domenico Tedesco, Roberto Mancini vince il campionato con l’Al Sadd, Roma su Giuntoli come nuovo DS

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Il club turco ha sollevato dall’incarico il tecnico italiano, l’ex CT della nazionale italiana trionfa in Qatar, mentre i giallorossi pensano all’ex dirigente di Napoli e Juventus per sostituire Massara

Dopo Jose Mourinho lo scorso agosto, anche Domenico Tedesco conclude anzitempo la sua esperienza sulla panchina del Fenerbahce. Decisiva, in negativo, è stata la settimana appena trascorsa. La formazione turca infatti è stata prima eliminata ai quarti di finale della Coppa di Turchia e poi, cinque giorni dopo, ha perso 3-0 la supersfida contro i rivali del Galatasaray. Il Fener a causa di questo ko ha di fatto abdicato dalla lotta per la vittoria del campionato, scivolando a -7 dal Gala a tre giornate dalla fine. Nei prossimi giorni verrà annunciato il nome del successore del tecnico italiano appena esonerato.

(Fonte immagine: Goal.com)

In qualità di mister dopo aver vinto vinto il campionato in Italia, 3 volte, e in Inghilterra, una volta, Roberto Mancini vince il campionato anche in Qatar. Il tecnico italiano, alla guida dell’Al Sadd, ha vinto in Qatar grazie al successo per 3-2 contro l’Al Shamal. In realtà, i ragazzi di Mancini avevano già celebrato il primo posto aritmetico qualche giorno fa, poi però un ricorso proposto (e accolto) da parte dell’Al Shamal su una irregolarità di formazione aveva ribaltato a tavolino il risultato di una partita persa. La vittoria di ieri sera però ha chiuso definitivamente i giochi dando il via definitivamente ai festeggiamenti dell’Al Sadd e dell’ex CT della nazionale italiana.

(Fonte immagine: Fotmob.com)

In casa Roma infine è in corso l’ennesima rivoluzione societaria, anche se la stagione non è ancora finita. I Friedkin hanno concesso piena fiducia a Gian Piero Gasperini, almeno per il momento, sollevando dall’incarico di Senior Advisor del club Claudio Ranieri dopo i recenti dissidi tra i due. I diirettore sportivo Massara anche è sul punto di lasciare e la società giallorossa è già alla ricerca del suo sostituto. Diversi i candidati: in pole position c’è Cristiano Giuntoli, attualmente senza squadra, che ha già manifestato il suo interesse a trasferirsi nella capitale. In alternativa, si valutano i profili di Sean Sogliano, Tony D’Amico e Giovanni Manna. Essendo però tutti e tre questi dirigenti già tesserati presso altri club di Serie A, per vederli alla Roma bisognerà in ogni caso attendere qualche altra settimana.

Massara e Ranieri

(Fonte immagine: RomaForever.it)

Luca Missori

(Fantacalcio.it)