Addio al calcio per Andrea Ranocchia

Il 34enne si arrende all’ultimo pesante infortunio

Il difensore umbro se ne va in punta di piedi e non vuole essere un commento irriverente nei suoi riguardi, anzi un sottolineare la sua personalità da antidivo che lo ha visto calcare il palcoscenico calcistico sempre con umiltà e discrezione. Andrea ha avuto una brillante carriera anche senza un palmares da star. Ha vestito maglie prestigiose, non solo quella nerazzurra con la quale lo ricordiamo più facilmente ma, solo per citarne alcune, quella del Genoa, della Sampdoria. Ranocchia ha vestito anche la maglia azzurra, partendo dall’Under 20, sino alla nazionale maggiore. La sua esperienza al Monza è stata purtroppo sfortunata (clicca qui) e dall’infortunio, alla rescissione, al ritiro, è stato un attimo. Una decisione coraggiosa che dimostra lo spessore dell’uomo. In bocca al lupo Andrea!

Fonte foto: footballnews24.it

Luigi A. Cerbara