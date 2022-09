Lazar Samardžić conteso da due nazion(al)i

Il centrocampista dell’Udinese tra Serbia e Germania

In un mondo votato alla globalizzazione, gli sport di squadra ci ricordano che, a volte, bisogna comunque schierarsi e questo sembra essere il dilemma del centrocampista dell’Udinese. Nato a Berlino da genitori serbi, il ragazzo ha esordito a giugno nella Under 21 tedesca e le sue parole sembrerebbero confermare l’assoluta volontà di giocare con la nazionale maggiore di quel paese. Il ct Stojkovic però dice di essere pronto a convocarlo nella selezione serba e afferma inoltre di aver parlato con Samardžić e di avere un accordo per il quale a marzo Lazar giocherà per la Serbia nelle qualificazioni per il prossimo Europeo.

Fonte foto: sport.virgilio.it

Luigi A. Cerbara