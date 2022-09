Caso Griezmann: Atletico Madrid e Barcellona verso un accordo

I colchoneros vorrebbero uno sconto dai blaugrana sul riscatto del francese, quest’ultimi potrebbero tendere la mano

Atletico Madrid e Barcellona pronte alla tregua sul fronte Griezmann. Il francese in questa stagione, ad eccezione del derby contro il Real dov’è rimasto in campo per tutto l’incontro, ha giocato solo porzioni di partita che vanno dai 26 ai 30 minuti in modo che i colchoneros non fossero costretti ad esercitare il riscatto da 40 milioni di euro. Tuttavia sembra ora che le due compagini vogliano venirsi incontro sulla cifra così che il calciatore possa tornare alla normalità visto quello che dà in campo. Il Barcellona è disposto ad abbassare le pretese a 25 milioni di euro prima del match di Liga contro l’Atletico a gennaio.

Alessandro Fornetti