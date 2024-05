La Fiorentina valuta Bonaventura e Nzola: restano in dubbio

Tempo di lettura 1 minuto

I viola mercoledì saranno impegnati nel ritorno della semifinale di Conference League contro il Bruges. Occhio al centrocampista e all’ex Spezia

La Fiorentina si prepara per la trasferta in Belgio sul campo del Bruges. I viola devono difendere il 3-2 costruito in casa al Franchi per accedere alla finalissima di Atene in programma mercoledì 29 maggio. La squadra di Italiano, dopo aver sfiorato il trofeo la scorsa stagione perdendo nel finale contro il West Ham, quest’anno intende riprovarci. In caso di passaggio del turno, la Fiorentina incontrerebbe la vincente della sfida tra Olympiacos e Aston Villa. All’andata è finita 2-4 per i greci, ma ritornando alle situazioni di casa viola, Italiano dovrà valutare le condizioni di Bonaventura e Nzola, entrambi usciti acciaccati dal match di domenica contro il Verona. Oggi hanno fatto lavoro differenziato, da capire se riusciranno a recuperare per domani.

Sandro Caramazza

Fonte foto: fiorentina.it