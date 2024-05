Il calcio piange Cesar Luis Menotti, c.t. dell’Argentina campione del mondo nel 1978

Tempo di lettura 1 minuto

Si è spento a 85 anni lo storico attaccante e poi allenatore argentino transitato anche per un breve periodo in serie A

Il mondo del calcio è in lutto. Cesar Luis Menotti è scomparso all’età di 85 anni. El flaco era ricoverato a Buenos Aires in condizioni precarie. L’annuncio è stato dato dalla federazione argentina nel pomeriggio di ieri. Il tecnico viene ricordato soprattutto per essere stato il commissario tecnico dell’Argentina campione del mondo nel 1978. Con la nazionale albiceleste portò a casa anche un mondiale under 20 l’anno successivo. Con le squadre di club i titoli sono arrivati alla guida dell’Huracan, campionato argentino vinto nel 1973, e del Barcellona con cui vinse la supercoppa di Spagna stagione 83/84. Da ricordare nel 1997 anche un breve passaggio nella nostra serie A sulla panchina della Sampdoria. La sua avventura durò solamente 8 giornate. Tutto il calcio si stringe attorno alla famiglia di mister Menotti in questo triste momento.

Glauco Dusso