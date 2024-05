La Feralpisalò sulla scia del Lecco: dopo un anno retrocede in serie C

Tempo di lettura meno di un minuto

Fatale la sconfitta di Venezia per la formazione di Zaffaroni che saluta la B dopo una sola stagione

Una sola giornata al termine della regular season di serie B. Ecco quindi un altro verdetto dopo quello del turno precedente. La Feralpisalò, così come già successo al Lecco, torna in serie C dopo una sola stagione. Le speranze erano poche, la partita persa all’ultimo respiro ieri a Venezia ha dato l’ufficialità della retrocessione. Manca solo una squadra, quindi, per quanto riguarda la discesa in C diretta. Posizione difficile per Ascoli e Bari che tallonano Ternana e Spezia. Di queste quattro squadre una retrocederà, due faranno il playout e una si salverà. Venerdì l’ultima giornata che scioglierà i dubbi rimasti nel torneo cadetto.

Glauco Dusso