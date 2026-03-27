Addio a Beppe Savoldi, bomber favoloso degli anni ’70

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Il calcio piange la scomparsa di uno degli attaccanti più forti e prolifici della storia del calcio italiano. Aveva 79 anni

Se n’è andato un uomo perbene, un campione assoluto del gol, ma anche un cantante e un apprezzatissimo commentatore televisivo. Era tutto questo Giuseppe Savoldi, detto “Beppe“. All’età di 79 anni, il calcio italiano piange una delle figure più iconiche degli anni ’70. Savoldi, 169 gol in 403 partite di Serie A (dati Transfermarkt), è scomparso ieri dopo una lunga malattia. Savoldi ha giocato con le maglie di Atalanta, Bologna e Napoli, nonché 4 volte con quella della Nazionale italiana. “Mister 2 miliardi”, come venne ribattezzato in quell’estate del 1975 quando si trasferì da Bologna a Napoli, è stato uno dei più grandi attaccanti della storia della Serie A.

Beppe Savoldi con la maglia del Bologna

Savoldi il Bomber per eccellenza

Beppe Savoldi è stato il Bomber per eccellenza. L’uomo di Gorlago, in provincia di Bergamo, infatti, con le sue 169 reti è al 17esimo posto nella classifica marcatori all-time della Serie A. Inoltre, è ricordato anche per un dato molto significativo: dal 1970 al 1978 Beppe Savoldi andò in doppia cifra per otto campionati consecutivi, in una Serie A a sedici squadre, dunque con 30 partite a disposizione. Si trova al terzo posto nella classifica marcatori all-time della Coppa Italia: 47 reti. Insomma, Beppe-gol ha dipinto in ogni modo le reti avversarie: di testa – la sua specialità – di piede, di rigore, al volo e se lo scudetto non è mai arrivato, Savoldi può vantare 3 coppe Italia, due col Bologna (1970 e 1974) e una col Napoli (1976) andando in rete in tutte le finali; mentre individualmente, ha vinto la classifica marcatori del campionato nella stagione 1972-73 con 17 gol.

Beppe Savoldi a Napoli (a destra) con un giovane Paolo Rossi (a sinistra) al Vicenza

Non solo club

Con la Nazionale azzurra, Savoldi giocò appena 4 volte, segnando un gol contro la Grecia in un’amichevole a Firenze. Quasi un paradosso per un bomber di questo genere, ma erano gli anni ’70, era l’epoca d’oro degli attaccanti. Dopo la carriera da giocatore, Savoldi è stato anche allenatore, lavorando soprattutto in Serie C.

Beppe Savoldi

Noi di Passione del Calcio.it abbiamo avuto l’onore e il piacere di poterlo intervistare nel 2018 (clicca qui per leggere l’intervista).

‘Per me è un onore far parte delle 300 persone che avete intervistato, protagonisti della storia del calcio. State costruendo un qualcosa di straordinario e perciò ogni obiettivo può essere raggiunto’ questo è il messaggio che aveva inviato lui alla nostra redazione.

La redazione si unisce al cordoglio per la perdita di un grande ed indimenticabile uomo.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Radio Marte, Bologna FC, Zerocinquantuno Tmw