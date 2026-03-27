U-21 qualificazione Europeo 2027: Italia-Macedonia del Nord 4-0; Roy Hodgson torna in panchina; Juventus su Robert Lewandowski

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Gli azzurrini di Silvio Baldini liquidano l’avversario con una gara solida e determinata; l’ex, tra le altre, di Inter e Udinese, è il nuovo tecnico del Bristol City; la Vecchia Signora vuole mettere le mani sul centravanti polacco

I macedoni non sono certo scesi in campo per fare la partita, probabilmente coscienti delle proprie forze, ma i ragazzi di Baldini hanno sbloccato immediatamente il risultato e la gara si è poi indirizzata da se ed il 4-0 finale (4′ Ndour, 49′ Lipani, 50′ Ekhator, 86′ rig. Fini) è stato servito. Una gara matura, come l’ha definita il CT, dove i ragazzi si sono anche divertiti, segno di un gioco fluido e di certezze di squadra che, sicuramente, fanno bene all’ambiente, anche perché, conoscendo Silvio Baldini, siamo sicuri, non consentirà a nessuno di montarsi la testa. A proposito di testa, gli azzurrini agganciano la Polonia al primo posto a pari punti, ma con una partita in più. Ricordiamo che la prima si qualifica direttamente, mentre la seconda dovrà affrontare i playoff. I nostri ragazzi hanno ancora tre partite (quattro per la Polonia) per tentare di acciuffare il primo posto assoluto con lo scontro diretto, in casa, proprio nell’ultima gara!

Roy Hodgson è uno di quegli allenatori che ha “girato il mondo” allenando molte formazioni e nazionali di diversi paesi e, alla soglia dei 79 anni (li compirà il 9 agosto), torna in panchina, nella stessa dove ha iniziato 44 anni fa, quella del Bristol Ciy, un ritorno al primo amore. La formazione del Bristol si trova a metà classifica di Championship, seconda divisione inglese. Un incarico ad interim per Hodgson, per portare esperienza nella fase finale della stagione.

Un vero numero 9, uno di quelli che la mette dentro spesso e volentieri, basta con attaccanti incerti, caratterialmente non all’altezza della Juventus, adesso si cerca un goleador di razza e gli occhi sono puntati su Robert Lewandowski, come lui ce ne sono davvero pochi in giro e, nonostante l’età ( 38 anni il prossimo 21 agosto), fa ancora gola ad una grande squadra come quella bianconera. Emissari della Juventus erano a Varsavia per assistere alla gara di playoff Polonia-Albania (2-1 con anche Robert in goal) valida per la qualificazione al mondiale 2026. La conclusione dell’affare è tutt’altro che semplice, per molteplici motivi, ma chissà che tra i tanti attaccanti in rosa e in orbita Juve, non sia proprio Lewandowski il futuro centravanti bianconero!

Fonti foto: repubblica.it; gazzetta.it; sport.virgilio.it

Luigi A. Cerbara