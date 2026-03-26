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Qualificazione Mondiale 2026: passano Turchia, Kosovo, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca e Danimarca

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Davide Farina
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Le finali verranno disputate martedì 31 marzo per capire chi saranno le 4 nazionali che andranno al Campionato del Mondo in estate

Oggi si sono giocate le semifinali degli spareggi del Mondiale 2026. In questo articolo parleremo di Turchia-Romania, Slovacchia-Kosovo, Ucraina-Svezia, Polonia-Albania, Repubblica Ceca-Irlanda e Danimarca-Macedonia del Nord.

L’unica gara giocata alle 18 è quella disputata alla Vodafone Arena di Istanbul tra Turchia e Romania. I ragazzi di Montella hanno vinto grazie al gol di Kadioglu.

Dalla Tehelne pole, situato a Bratislava, Slovacchia e Kosovo hanno dato vita ad una partita divertente e piena di gol. Sono gli ospiti a trionfare per 3-4. In gol Valjent (S), Hodza (K) Haraslin (S), Asllani (K), Muslija (K), Hajrizi(K) e Strelec (S).

Nell’Estadio Ciudad di Valencia, campo neutro, si sono affrontate Ucraina e Svezia. Gli scandinavi hanno battuto l’Ucraina grazie alla tripletta di Gyokeres, il terzo su rigore. Inutile il gol di Ponomarenko nel finale.

A Varsavia, nello Stadio Nazionale, la Polonia padrona di casa ha sfidato l’Albania. Sono i polacchi a passare in finale grazie ai gol di Lewandowski e Zielinski dopo il vantaggio iniziale di Hoxha.

Repubblica Ceca-Irlanda, giocata all’Eden Arena di Praga, ha visto trionfare i padroni di casa ai calci di rigore. Nel 2-2 dei tempi regolamentari, Parrott dagli undici metri e autogl di Kovar per gli ospiti, Schick su rigore e Krejci firmano la rimonta.

L’ultima gara è Danimarca-Macedonia del Nord che si è disputata allo Stadio Parken di Copenaghen. I danesi hanno vinto agilmente per 4-0 grazie alla doppietta di Isaksen, seconda e terza rete, e ai gol di Damsgaard ed Norgaard.

Le gare decisive si giocheranno martedì 31 marzo e saranno: Kosovo-Turchia, Svezia-Polonia e Repubblica Ceca-Danimarca.

Fonte foto: gazzetta.it

Davide Farina

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