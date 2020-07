700 reti per Messi

La stella argentina del Barça ieri sera ha raggiunto, con il rigore trasformato con il cucchiaio contro l’Atletico Madrid, lo storico traguardo

In un periodo molto complicato per il FC Barcelona che può scivolare a -4 dalla vetta se il Real Madrid dovesse battere il Getafe a -5 giornate dal termine, è arrivata comunque una bella soddisfazione per il capitano Leo Messi. Con la rete siglata dagli undici metri contro l’Atletico Madrid la pulce ha toccato quota 700 gol tra Barça e Nazionale Argentina. Solo lui e Cristiano Ronaldo tra i 5 top campionati europei e le gare con la propria Nazionale hanno varcato la soglia dei 600, Gerd Muller si era fermato a 597 clicca qui.

Rispetto a quando Messi aveva agganciato quota 600 reti leggi qui ha rosicchiato 10 gol a CR7. Quella volta CR7 vantava 638 marcature, oggi l’asso portoghese è arrivato a 728 gol.

Messi è il più prolifico bomber di tutti i tempi in Liga, con la maglia della Nazionale, ha il record di 6 scarpe d’oro e a breve può staccare l’attaccante spagnolo dell’Athletic Bilbao tra gli anni ’40 e ’50 Zarra nella classifica generale miglior marcatore stagionale (Trofeo Pichichi) arrivando a 7 affermazioni (entrambi hanno vinto la classifica cannonieri 6 volte ciascuno; Leo in questo campionato guida con 22 centri, Benzema lo insegue con 17 realizzazioni).

In Champions anche Messi è alle spalle di Cristiano Ronaldo: secondo Leo con 114 gol e primo CR7 con 129 segnature. Non dimentichiamoci che il portoghese ha 2 in più rispetto all’argentino.

Una piccola soddisfazione e nulla di più conoscendo Messi, il quale mette sempre gli obiettivi di squadra avanti a tutto. Proprio quest’anno infatti il Barça dopo gravi valutazioni nel calciomercato con acquisti faraonici che non hanno rispettato le aspettative, cambi in panchina etc. rischia di concludere questa stagione con zeru tituli, evanto che non capita dal 2007/08.

Stefano Rizzo