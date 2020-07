Calcio estero, Real Madrid a +4 dal Barcellona

Le Merengues sfruttano il pari dei blaugrana per staccare i rivali in classifica

Titolo in Liga quasi deciso, con il Real Madrid, che superando in serata il Getafe per 1 a 0 vola a +4 sul Barcellona. Per le Merengues decide nei minuti finali un penalty di Sergio Ramos. Secondo pari consecutivo, infatti, per il Barça, che non va oltre il 2 a 2 contro l’Atletico Madrid. Al Camp Nou: autorete di Diego Costa e 700esimo gol di Messi per i blaugrana; mentre doppietta su rigore firmata Saul Niguez.

Corsa all’Europa sempre ambita nel massimo campionato spagnolo. Partendo dalla Champions League, i due slot occupati, per adesso, da Atletico e Siviglia sono presi d’assalto dal sorprendente Villarreal. Il pari dei Colchoneros a Barcellona ha permesso l’avvicinamento del Siviglia, che ora dista solo 2 punti. Per gli andalusi, importante vittoria sul campo del Leganes: termina 3 a 0, grazie alla doppietta di Torres e al gol di El Haddadi. Bene anche il Villarreal, che in trasferta a Siviglia, sponda Betis, si regala la seconda vittoria consecutiva, con la doppietta del solito Moreno (15esimo gol in Liga).

Interessante anche l’obiettivo Europa League, con ben 5 squadre racchiuse nel giro di sei punti. Pesante la vittoria dell’Athletic Bilbao in casa del Valencia per 2 a 0, grazie alla doppietta di Raul Garcia; cosi come quella del Granada contro l’Alaves. Uno-due del Mendizorroza firmato Antonin e Soldado. In serata, Real Sociedad vincente contro l’Espanyol, grazie alle reti di Jose e Isak; inutile la rete iniziale di Lopez. Non si fanno male, invece, a metà classifica le ormai tranquille Valladolid e Levante, che pareggiano a reti inviolate. In serata Eibar Osasuna 0-2, con una doppietta di Garcia.

In coda, sussulto d’orgoglio del Mallorca, che prova ad aggrapparsi con tutte le forze al treno salvezza, rifilando un sonoro 5 a 1 alla rivale diretta Celta Vigo. Decisiva la doppietta dell’ex Ternana Budimir e i gol di Hernandez, Pozo e Sevilla; per gli ospiti, inutile il rigore del solito Aspas.

PREMIER, CORSA ALL’EUROPA

Con i giochi già decisi e definiti per quanto riguarda la corsa al titolo, la Premier rimane ad appannaggio per la qualificazione alle prossime coppe europee e per non retrocedere in Championship. La corsa alla Champions League si fa, giornata dopo giornata, sempre più interessante, con almeno quattro squadre a giocarsi due posti e racchiusi in soli tre punti.

Il turno numero 32 ha visto, difatti, le vittorie di Wolverhampton e Manchester United, rispettivamente contro Aston Villa e Brighton. Per i lupi decisiva la rete del belga Dedoncker nella ripresa. Festival del gol, invece, per i Red Devils, che calano un ottimo tris con Greenwood e la doppietta di Bruno Fernandes. Le due squadre sono appaiate al quinto posto a quota 52 a -1 dal Chelsea e a -3 dal Leicester. Male proprio quest’ultime, che in trasferta ad Everton (le foxes) e West Ham (i blues) perdono riaprendo la corsa europea.

Per il Leicester, inutile la rete di Iheanacho nella ripresa, ad accorciare solo i conti contro l’uno-due firmato Richarlison e Sigurdsson. Niente da fare neanche per l’undici di Lampard, che nel derby londinese perde 3 a 2. Per gli Hammers decisivi i gol di Soucek, Antonio e Yarmolenko; mentre per il Chelsea, inutile la doppietta di Willian. In serata, il Manchester City, quasi sicuro del suo secondo posto, demolisce il Liverpool fresco campione per 4 a 0. Poker siglato da De Bruyne, Sterling, Foden e dall’autorete di Chamberlain.

Calda, anche, la corsa all’Europa League con l’Arsenal che stravince contro il sempre più ultimo Norwich. All’Emirates termina 4 a 0, decisiva la doppietta di Aubameyang e le reti di Xhaka e Soares. In serata, Tottenham sconfitto sul campo dello Sheffield United per 3 a 1. Decisive le marcature di Berge, Mousset e McBurnie; inutile la rete allo scadere di Kane. Bella vittoria, infine, per il Burnley contro il Crystal Palace, decide nella ripresa Mee.

Stando al capitolo salvezza, alle sconfitte di Norwich e Aston Villa, si accompagna quella del Bournemouth in casa contro il Newcastle per 4 a 1. Scatenati i Magpies, che vanno in rete con Gayle, Longstaff, Almiron e Lazaro; solo per i numeri, la rete di Gosling allo scadere del match.

Vittoria decisiva per rimanere in Premier per il Southampton, che nello scontro diretto con il Watford, mette in cassaforte la permanenza nella massima serie con un secco 1-3 in trasferta. Grande doppietta di Ings e rete nel finale di Ward-Prowse; per i padroni di casa, l’unica rete arriva grazie ad un autogol di Bednarek. Saints a quota 40 punti, mentre Watford inguaiato a 28 e a -1 dall’Aston Villa terzultimo.

Fonte foto: Football5star.com

Sandro Caramazza