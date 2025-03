Atalanta-Inter sfida scudetto

Tempo di lettura 2 minuti

Dopo la roboante vittoria contro la Juventus, la Dea arriva di slancio a questa delicata sfida, mentre i nerazzurri di Milano sono convinti della loro forza da primi della classe

Domenica alle 20:45 a Bergamo ci sarà la sfida scudetto tra le due squadre con il miglior attacco della serie A! Dea che, presumibilmente, schiererà la stessa formazione iniziale di Torino con l’unico dubbio in avanti tra De Ketelaere, Pasalic o Brescianini a seconda dell’impronta che vorrà dare Gasperini e delle impressioni sull’avversario. Un’Atalanta evoluta in questa stagione, una filosofia rivisitata, soprattutto a livello difensivo, ed infatti prende molti meno goal del passato. Arriva a questa delicatissima sfida con ben 5 clean sheet consecutivi e come terza difesa del campionato. Considerando che dalla stagione ’94/’95, dall’era dei 3 punti, per ben 21 volte su 30 ha vinto il campionato la squadra con la difesa meno battuta, è facile comprendere come certi dati siano importanti e quanto possano indirizzare o meno verso la vittoria finale. I tifosi della Dea si sono chiamati a raccolta, sabato alle 16.00, a Zingonia per mostrare il loro sostegno e dare ulteriore slancio alla squadra. L’Inter di Inzaghi arriva a questa sfida come prima in campionato e con l’entusiasmo giusto avendo ancora, come poche squadre in Europa, la possibilità di lottare su tutti i fronti (Leggi qui). La capolista riavrà il suo portierone svizzero Sommer tra i pali, ma diverse defezioni, soprattutto in difesa, compreso l’olandese de Vrij che si è allenato ancora a parte e, anche se solo domani si prenderà la decisione finale, sembra difficile possa essere titolare domenica. Mancheranno anche di Dimarco, Zielinski, Zalewski e Darmian. Pochi dubbi sul resto della formazione nerazzurra dove la Thu-La non vede l’ora di bucare la porta bergamasca. Il finale di stagione si preannuncia davvero spettacolare perché non va certo dimenticato che tra le maggiori pretendenti allo scudetto c’è anche il Napoli che ha in panchina quell’Antonio Conte specialista dei finali di campionato e che guida una formazione con la difesa meno battuta della Serie A.

Luigi A. Cerbara