ESCLUSIVA – Amadeus: “Preferisco la seconda stella alla Champions. Qui da Sanremo non vediamo l’ora di far ascoltare le canzoni al pubblico a casa”

Tempo di lettura 4 minuti

Noi di Passione del Calcio siamo riusciti nell’impresa di intervistare il conduttore del 74esimo Festival della Canzone Italiana in programma dal 6 al 10 febbraio. Lo abbiamo voluto intercettare nella settimana in cui l’Inter ha vinto la Supercoppa italiana con questo nuovo format che ha aumentato il numero di partite e di conseguenza il programma TV che ha seguito l’evento ha avuto più puntate condotte magistralmente dalla giornalista Monica Bertini

Abbiamo avuto l’onore, oltre che il piacere, di intervistare il personaggio del momento ovvero Amadeus. Ormai manca pochissimo alla prossima edizione del Festival, la quinta condotta da Amadeus, pertanto ci siamo fatti raccontare da lui come stanno andando i preparativi e su come ha vissuto il successo dell’Inter nella Supercoppa italiana con il nuovo format che ha aumentato il numero di partite e di conseguenza il programma TV che ha seguito l’evento ha avuto più puntate condotte in maniera eccellente dalla giornalista Monica Bertini.

Ecco la lista dei 30 cantanti partecipanti al Festival di Sanremo 2024: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Annalisa, BigMama, Bnkr44, Clara, Dargen D’Amico, Diodato, Emma, Fiorella Mannoia, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Il Tre, Il Volo, Irama, La Sad, Loredana Bertè, Mahmood, Maninni, Mr. Rain, Negramaro, Renga e Nek, Ricchi e Poveri, Rose Villain, Sangiovanni, Santi Francesi, The Kolors.

Ad affiancare invece Amadeus sul palco dell’Ariston saranno Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello.

Tra i programmi condotti da Amadeus tra Rai e Mediaset spiccano il Festivalbar, Buona Domenica, Matricole e Meteore, Domenica in, L’eredità, Music Farm, Mezzogiorno in famiglia, Reazione a catena, l’anno che verrà, Soliti ignoti e Affari tuoi. Amadeus ha avuto anche un grande successo in radio su Radio Deejay, Radio Capital e RTL.

Quanto è soddisfatto per questo trionfo dell’Inter in Supercoppa italiana?

Sono molto felice. La vittoria di un trofeo è sempre la dimostrazione del lavoro svolto e della qualità della squadra. La finale sono riuscito a vederla qui da Sanremo, una battaglia contro un Napoli a cui vanno fatti i complimenti, gli azzurri ci hanno dato filo da torcere fino all’ultimo. E’ stata una partita bella, per quanto incerta, ma da interista sono ovviamente contento che la coppa sia finita tra le mani dei nerazzurri.

Ci tiene di più all’eventuale vittoria dello scudetto che significa seconda stella per i nerazzurri o sarebbe più contento se l’Inter vincesse la Champions?

Vincere una Champions League è oggi l’ambizione massima per una squadra, per i tifosi, per la società, ma devo dire che se dovessi scegliere oggi da tifoso io direi la seconda stella, per me la priorità sarebbe quella. Vorrei vedere l’Inter festeggiare lo scudetto.

Come stanno procedendo i preparativi per Sanremo?

I preparativi procedono bene, siamo nella fase più intensa del Festival. Sono i dieci, quindici giorni, intensi che precedono la kermesse. C’è grande serenità, affiatamento, c’è un gruppo di lavoro che sta dando il massimo e non vedo l’ora di far ascoltare le canzoni al pubblico a casa, non vedo l’ora che arrivi il 6 febbraio. Per fare un confronto con il calcio, sono i giorni che precedono una finale di Champions League o un Mondiale, ma li affrontiamo con la giusta serenità. Non vediamo l’ora che ci sia il fischio d’inizio.

In bocca al lupo Ama !!!

Fonti foto: VanityFair; Rai.it; IMusicFun.it; Dire.it

Stefano Rizzo