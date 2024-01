Monica Bertini: “Noi di Mediaset siamo orgogliosi di trasmettere in esclusiva la Supercoppa italiana con questo nuovo format”

Tempo di lettura 7 minuti

Noi di Passione del calcio abbiamo avuto l’onore, oltre che il piacere, di intervistare una tra le giornaliste più preparate in assoluto

Come prima intervista dell’anno abbiamo iniziato alla grande anche per festeggiare il traguardo del milione di utenti raggiunto: siamo riusciti a contattare telefonicamente la giornalista sportiva di Mediaset Monica Bertini.

Monica ha mosso i primi passi nelle tv locali di Parma, poi su Sportitalia e successivamente su Sky.

Ora è il volto femminile per eccellenza del calcio su Mediaset in cui ha condotto i programmi più importanti legati alla serie A, alla Champions, alla Coppa Italia e alle Supercoppe europee e italiane. Attualmente conduce su Italia Uno Pressing con il giornalista Massimo Callegari e Coppa Italia Live su Canale 5.

Nella sfida scudetto potrà essere più determinante il rendimento costante in attacco di Lautaro per l’Inter o la maggiore esperienza in panchina del tecnico juventino Massimiliano Allegri rispetto a Simone Inzaghi?

La conquista dello scudetto è legata a tantissime variabili. Ci vuole una rosa all’altezza, un buono stato di forma costante di molti giocatori e poi possono incidere anche i vari impegni nelle coppe sia in positivo che in negativo.

Il Napoli ha disputato un girone di andata al di sotto di ogni aspettativa, a suo avviso quali sono stati gli errori più gravi commessi dal club partenopeo?

Far partire un fuoriclasse della panchina come mister Luciano Spalletti e un dirigente, Cristiano Giuntoli, che era un punto di riferimento per tutto l’ambiente azzurro dal 2015. Sono stati due scossoni negativi. Oltretutto ripetersi non è facile, escluse le tre grandi del nord Juve, Inter e Milan, l’ultimo club a vincere due scudetti di fila è stato il Grande Torino negli anni ’40. Poi magari alcuni tecnici vogliono lasciare da vincenti come è successo con Antonio Conte all’Inter. Comunque visto che il Napoli non è una squadra con un palmares pieno zeppo di trofei non penso che sia un discorso di ‘pancia piena’.

In zona Champions inaspettatamente ci sono anche la Fiorentina e il Bologna. Alla lunga chi vede meglio tra le due compagini e qual è la squadra favorita per il quarto posto (qualora il Milan dovesse arrivare tra le prime tre)?

Il Bologna è la sorpresa assoluta del campionato. Stimo tantissimo il tecnico Thiago Motta ma vedo meglio alla distanza la Fiorentina, i viola possono lottare fino all’ultimo per un posto in Champions con la Lazio. Più indietro, per via del gioco espresso, inserisco Napoli, Atalanta e Roma.

In coda quanto potrà pesare la vicenda finanziaria legata al patron e presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti con relativa contestazione da parte dei tifosi gialloblu?

Balza subito all’occhio il mercato che sta portando avanti il Verona, con delle cessioni importanti per fare cassa. La squadra si sta smantellando ma c’è stata una bella prova di orgoglio nell’ultimo turno con la vittoria sull’Empoli, non si vuole mollare, fermo restando che la situazione è complicata. Al tecnico Marco Baroni spetta anche il compito di isolare il gruppo dalle situazioni esterne negative.

In Coppa Italia la Juventus è la favorita visto che quando viene condannata (vedi calciopoli e l’esclusione dall’Europa per questa stagione) si rialza e diventa più cinica di prima?

Per la Juve la Coppa Italia è un obiettivo molto importante non partecipando alle coppe europee. Non avendo giocato diverse partite in Europa tra i giocatori bianconeri c’è meno stanchezza del solito e potranno concentrarsi meglio sulla Coppa Italia. Sì è la favorita visto anche che varie big sono state eliminate. Inoltre la Juve in campionato sta dimostrando di essere superiore alle altre semifinaliste, ma nel calcio ogni partita è a sè perciò i pronostici possono essere tranquillamente ribaltati.

Cosa le affascina di questo nuovo formato della Supercoppa italiana con 4 squadre (come avviene in Spagna già dal 2020)?

Noi di Mediaset siamo orgogliosi di trasmettere in esclusiva questo nuovo format della Supercoppa italiana. Si è allargato questo torneo perciò ci sono più pretendenti al titolo e questo genera diverso entusiasmo. Per chi è arrivato secondo in campionato e ha perso la finale di Coppa Italia nella stagione scorsa può essere un’occasione di rivincita.

In serie B il Parma è la favorita nella corsa promozione diretta in A?

Questo è quello che per ora dice la classifica, ma siccome sono scaramantica non mi sbilancio (sorride, n.d.r.). Comunque una squadra del blasone del Parma merita il palcoscenico della serie A.

Come nasce la sua passione per il giornalismo e per il calcio?

Grazie a mio nonno e mio padre che quando ero bambina mi portavano a San Siro. Sono loro che mi hanno trasmesso questa grande passione verso il calcio. Era una giornata di festa per me! Poi nonno mi ha regalato l’abbonamento per le partite del Parma e per me è stata una gioia enorme! I miei genitori hanno un ristorante, dove io sono cresciuta e considerato che il loro lavoro è molto impegnativo io passavo tanto tempo in una sala dove c’era la tv. In seconda media avevo già scritto che sognavo di diventare una giornalista sportiva in un tema che verteva su ‘quale lavoro vorresti fare da grande’.

Che consigli si sente di dare alle ragazze che vogliono intraprendere la carriera giornalistica nell’ambito sportivo?

Di percorrere la strada più lunga. Di effettuare bene il percorso di studi, di vedere la gavetta come un passaggio necessario per la crescita professionale. La resistenza potrebbe fare la differenza in questo ‘mestiere’, il ‘non mollare mai’ spesso ti fa raggiungere l’obiettivo.

Qual è il suo motto di vita?

Credo nel Karma ovvero che bisogna comportarsi nel migliore dei modi, essere leali e sinceri, se segui la strada giusta farai e riceverai del bene.

Fonti foto: Facebook.com

Stefano Rizzo