Marco Masini: “Non mi aspetto grandi colpi dalla Fiorentina sul mercato. ‘Ci vorrebbe il mare’ nella mente dei potenti del mondo”

Per me questa intervista è speciale in quanto fin da bambino sono stato un suo fan, andando ai suoi concerti e conoscendo diverse sue canzoni a memoria o quasi. E’ come se avessi intervistato un ‘amico’ che mi ha accompagnato in diverse giornate della mia vita. Ai nostri microfoni è intervenuto il cantautore Marco Masini, grande tifoso viola

Marco Masini ha scritto e interpretato diversi brani di successo. Nel 1990 nella sezione Novità vince il Festival di Sanremo con ‘Disperato’ ottenendo anche il premio della critica. L’anno successivo tra i big si classifica terzo con ‘Perchè lo fai’. Il primo posto invece arriva nel 2004 con ‘L’uomo volante’.

Che aspettative ha sulla Fiorentina per questa stagione tra campionato e coppe?

Non mi creo nessun tipo di aspettativa, spero che la squadra possa far bene e concludere nel miglior modo la stagione, ce lo auguriamo tutti noi tifosi viola.

Tra l’Inter e la Juve chi vede favorita nella lotta scudetto?

Sono due squadre molto forti, sarà una battaglia aperta fino alla fine del campionato.

Quale giocatore viola le sta piacendo di più?

Giocano tutti bene quando la squadra si esprime al meglio, nelle giornate storte invece è difficile che spicchi un giocatore viola in particolare. Mister Italiano si basa proprio sul gioco collettivo.

Cosa si aspetta dal mercato gigliato?

Niente di particolare. Se la dirigenza viola avesse voluto fare un mercato dispendioso a livello economico avrebbe programmato e comprato molto prima.

Nel 2024 dove è che ‘Ci vorrebbe il mare’?

Nella mente dei potenti del mondo, di chi fa abuso di potere, il mare servirebbe a far rinfrescare le idee a questi personaggi in modo da poter poi magari governare meglio.

Quando le prende oggi la ‘Malinconoia’?

La ‘Malinconia’ è un brano che ho scritto quando avevo 20 anni circa, oggi che ne ho quasi 60 di anni ho tutti altri pensieri. Mi prende ancora oggi ma in modalità completamente diversa rispetto al periodo in cui uscì questa canzone.

Quando è che si è del tutto liberi? In questo periodo che stiamo vivendo dove sta ‘La libertà‘?

Si è del tutto liberi quando si è in pace con noi stessi, la cosa che conta di più è la serenità.

‘Il bellissimo mestiere‘ è l’amore. Cosa è per lei l’amore?

L’amore cambia in continuazione ad ogni età, in ogni momento, in ogni periodo storico. L’amore si vive in miliardi di modi differenti.

Stefano Rizzo