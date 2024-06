Un giornalismo sempre più banale e lecchino

Tempo di lettura 2 minuti

La stampa ingigantisce il quinto successo in Champions per il tecnico Carlo Ancelotti che con il Real Madrid super favorito batte soffrendo il Borussia Dortmund

Bisognerebbe spesso togliere l’audio sulle telecronache e radiocraonache, non lo si fa magari solo per riconoscere meglio un giocatore rispetto ad un altro sentendo scandire il cognome dal giornalista di turno, per il resto è meglio stendere un velo pietoso. Giornalisti che diventano protagonisti snocciolando frasi belle corpose ad effetto, elencando numeri inutili e in più offrono agli appassionati tanta banalità e grande lecchinaggio. Come sarebbe molto meglio non leggere diversi editoriali creati ad arte per avere più lettori. L’utlimo caso? Il salire sul carro del vincitore Carlo Ancelotti e pomparlo al massimo. Per carità chi vince ha sempre ragione e Ancelotti è un allenatore bravo che sicuramente sa gestire i campioni ma ieri e non è la prima volta, di bel gioco del suo Real Madrid neanche l’ombra, oltretutto il Borussia Dortmund ha dominato fino ad un quarto d’ora dalla fine, contro un avversario nettamente più forte, e per via di un gol di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo i blancos sono passati in vantaggio. Il Dortmund si è squagliato come neve al solo e ha regalato il raddoppio che ha chiuso i conti.

Carlo Ancelotti ha vinto in club dove hanno trionfato ampiamente anche altri mister e non annovera imprese epocali.

Ripercorriamo la sua carriera da allenatore:

Promozione con la Reggiana in A: tre anni prima di lui ci era riuscito anche Marchioro facendo meglio arrivando primo;

Parma: zero titoli;

Juventus: zero titoli;

Con il Milan ha conquisato due Champions ma il club prima di lui ne aveva già vinte 5;

Con il Chelsea, PSG, Bayern Monaco: zero Champions;

Con il Napoli e l’Everton zero titoli;

Infine con il Real Madrid porta a casa altre tre Champions ma il club sia prima che dopo di lui ha alzato altre coppe dalle grandi orecchie.

Comunque un consiglio per tutti quelli che sono d’accordo con me, ma questo consiglio vale per tutti in generale: se un qualcosa non vi piace ricordatevi che l’indifferenza è sempre l’arma migliore!

Fonte foto: CalcioWeb.eu

Stefano Rizzo