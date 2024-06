I tifosi viola non ne possono più! Storia del calcio italiano nelle coppe

Tempo di lettura 6 minuti

Il club gigliato non alza un trofeo da 23 anni, record storico, l’ultimo successo risale alla Coppa Italia del 2001, e mercoledì ha perso la quinta finale di fila. Nel pomeriggio un duro comunicato da parte dei tifosi della Curva Fiesole

La stampa spesso ha esaltato in maniera smisurata la Fiorentina in questi ultimi anni evidentemente per vendere meglio il prodotto in questione, che sia una partita o un articolo di giornale, ma i risultati dicono ben altro. Con le proprietà Pontello, Cecchi Gori e Della Valle la viola aveva raggiunti alti livelli, seppur vincendo lo stesso pochissimo, mentre ora nell’era Commisso a regnare è la mediocrità. Oltretutto negli utlimi 20 anni circa i due dirigenti Corvino e Pradè, che si sono alternati, hanno acquistato diverse ‘bufale’, ‘bidoni’, che dir si voglia, per scriverne l’elenco servirebbe un ulteriore articolo ma non ne vale neanche la pena far riemergere dalla memoria certi nomi e cognomi ai tifosi viola. L’allenatore Vincenzo Italiano, anche lui esaltato oltre misura da diversi addetti ai lavori, ha toppato alla grande in diverse circostanze. Un parco giocatori attuale nel complesso mediocre che non è riuscito a vincere per due volte la Conference, una competizione anch’essa abbastanza mediocre, con avversari in finale non certo irresistibili quali West Ham e Olympiacos.

Andiamo a scoprire nel dettaglio quale squadra vanta più coppe vinte e chi ha più finali perse, escludendo naturalmente le 3 big italiane per eccellenza vale a dire Juve, Milan e Inter.

L’ordine è relativo alle classifiche finali di serie A e B 2023/24:

Atalanta: 1 Europa League, 1 Coppa Italia – 5 finali perse Coppa Italia = 2 vinte e 5 perse

Bologna: 2 Coppe Italia, 2 Coppe Mitropa in qualità di antenata dell’attuale Champions League = 4 vinte e 0 perse

Roma: 1 Conference League, 9 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, 1 Coppa delle Fiere – 1 finale persa Coppa Campioni, 1 finale persa Coppa Uefa, 1 finale persa Europa League, 8 finali perse Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane perse = 13 vinte e 15 perse

Lazio: 1 Supercopppa europea, 7 Coppe Italia, 5 Supercoppe italiane, 1 Coppa Coppe – 1 finale persa Coppa Uefa, 3 finali perse Coppa Italia, 3 Supercoppe italiane perse, 1 finale persa Coppa Mitropa in qualità di antenata dell’attuale Champions League = 14 vinte e 8 perse

Fiorentina: 6 Coppe Italia, 1 Supercoppa italiana, 1 Coppa Coppe – 1 finale persa Coppa Campioni, 1 finale persa Coppa Uefa, 2 finali perse Conference, 5 finali perse Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana persa, 1 finale persa Coppa Coppe = 8 vinte e 11 perse

Torino: 5 Coppe Italia – 1 finale persa Coppa Uefa, 8 finali perse Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana persa = 5 vinte e 10 perse

Napoli: 1 Coppa Uefa, 6 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane – 4 finali perse Coppa Italia, 3 Supercoppe italiane perse = 9 vinte e 7 perse

Genoa: 1 Coppa Italia – 1 finale persa Coppa Italia = 1 vinta e 1 persa

Parma: 2 Coppe Uefa , 1 Supercoppa europea, 3 Coppe Italia, 1 Supercoppa italiana, 1 Coppa Coppe – 2 finali perse Coppa Italia, 3 Supercoppe italiane perse, 1 finale persa Coppa Coppe = 8 vinte e 6 perse

Sampdoria: 4 Coppe Italia – 1 Supercoppa italiana, 1 Coppa delle Coppe – 1 finale persa di Coppa Campioni, 1 finale persa Supercoppa europea, 3 finali perse Coppa Italia, 3 Supercoppe italiane perse, 1 finale persa Coppa Coppe = 6 vinte e 9 perse

Ecco di seguito il comunicato dei tifosi viola:

La Curva Fiesole – “La pazienza è finita, attendiamo risposte da Commisso. Avevamo promesso sostegno incondizionato fino alla fine della stagione – sono le parole utilizzate dai tifosi – spinti dalla speranza e dalla voglia di coronare un sogno tutti insieme. Certamente da parte NOSTRA questo non è MAI mancato. Sostegno che purtroppo non è stato ripagato, in primo luogo dalla società Fiorentina, che nel mercato di gennaio non ha avuto nè la voglia nè il coraggio di andare a migliorare una squadra inaspettatamente quarta in classifica e in corsa su tre competizioni, e questo di certo non lo abbiamo dimenticato.

In secondo luogo dalla squadra, ed in particolare da ALCUNI giocatori, che con un atteggiamento INDEGNO sono complici del fallimento di ieri, dimostrando di essere uomini senza palle e senza alcun rispetto per una città e per il suo popolo.

Siamo convinti che la sconfitta di mercoledì sia frutto di una PESSIMA gestione sportiva e una assenza di programmazione che va avanti da anni. Ora la pazienza è finita. È arrivato il momento delle risposte, pretendiamo che la presidenza chiarisca velocemente quali siano i reali obiettivi sportivi della società Fiorentina, perchè Firenze non festeggia per degli ottavi posti, e soprattutto non gioisce per la coppa del fair play finanziario! Presidente Commisso, il primo che ci deve dare delle risposte è lei, siamo arrivati ad un bivio: non esistono più vie di mezzo. È il momento di investire seriamente affidandosi a dirigenti COMPETENTI per dar vita ad un progetto sportivo serio all’altezza di questa città.

FIRENZE MERITA DI PIU’!“.

Fonte foto: CalcioInPillole.com

Stefano Rizzo