Qualcosa si è rotto

La Nazionale italiana campione d’Europa in carica è costretta a disputare i play off per accedere al Mondiale

Si era intravisto fin da subito, con tutte le attanuanti del caso perchè i campionati erano da poco ripresi, contro la Bulgaria in casa una Nazionale guidata dal ct Roberto Mancini diversa, appagata, con meno grinta, con un entusiasmo non alle stelle. Un pareggio, 1-1, strettissimo visto il valore dell’avversario. Tre giorni dopo nella sfida diretta contro la Svizzera ai fini del risultato ha pesato l’errore dal dischetto di Jorginho. Poi la parentesi, 5-0, positiva con la Lituania prima della sconfitta in semifinale di Nations League in casa contro la Spagna. Infine all’Olimpico di Roma nello ‘spareggio’ con la Svizzera ha di nuovo fatto la differenza, in negativo, il rigore sbagliato da Jorginho, il terzo consecutivo calcolando anche quello fallito nella lotteria dei penalty nella finalissima dell’Europeo a Wembley contro l’Inghilterra. Lo scialbo 0-0 di ieri in casa dell’Irlanda del Nord e la concomitante vittoria per 4-0 della Svizzera sullla Bulgaria ci proietta ai temibili spareggi, con tanto di nuova formula.

Appuntamento per venerdì 26 novembre a Zurigo per il sorteggio. 12 squadre in tutto, 3 gruppi da 4, sono previste tre final four con semifinale e finale in gara secca. Il 24 e 25 marzo le semifinali; il 28 e il 29 dello stesso mese le finalissime.

Oggi si stabiliranno tutte le partecipanti, per ora da evitare il Portogallo di CR7, la Svezia di Ibra e la Polonia di Lewandowski.

Diversi gli infortuni capitati in questo periodo ma a prescindere da ciò è l’atteggiamento che preoccupa di più. La storia ci insegna però che proprio dalle difficoltà gli azzurri sanno tirare fuori il meglio di sè. 8 anni senza partecipare alla rassegna iridata sarebbero veramente troppi per una Nazione appassionata di calcio come la nostra e con una tradizione di livello assoluto. Bisognerà rispolverare quella determinazione che ci ha permesso di raggiungere la vetta d’Europa. Una convinzione dei propri mezzi che cresceva in maniera esponenziale in ogni partita e anche negli spareggi dovremmo scendere in campo determinati e convinti che in Qatar ci saremo anche noi. Forza Azzurri!

Fonte foto: EuroSport.it

Stefano Rizzo