Italia al Playoff Mondiale, avversari e come funziona

Gli azzurri dovranno passare dagli spareggi di marzo per ottenere il pass a Qatar 2022. Di seguito, regolamento e tutte le squadre che faranno parte del mini-torneo

L’Italia dovrà affrontare i playoff di marzo per approdare a Qatar 2022. La Nazionale di Roberto Mancini non è riuscita a battere l’Irlanda del Nord, ieri sera a Belfast, facendosi scavalcare in classifica dalla Svizzera (4-0 vs Bulgaria). Tralasciando tutta la retorica dietro le difficoltà azzurre (per una maggiore e chiara disamina clicca QUI), ecco il regolamento e le avversarie dell’Italia. Ci sono tre date da cerchiare sul calendario: 26 novembre, 24/25 e 28/29 marzo con la speranza che gli azzurri arrivino fino in fondo.

Il 26 novembre ci sarà il sorteggio da Zurigo che deciderà gli accoppiamenti delle 12 squadre qualificate ai playoff. Tre gironi da quattro squadre composti da sei teste di serie e sei non teste di serie. Il playoff prende la forma di una final four tipo Nations League in cui le due teste di serie di ogni girone affronteranno in una semifinale secca le altre due non teste di serie. Le squadre vincitrici di ogni semifinale (24/25 marzo), andranno a giocarsi in una finale secca l’accesso al Mondiale (28/29 marzo). Le squadre teste di serie di ogni girone avranno la possibilità di giocare la semifinale in casa, mentre per la finale ci sarà un ulteriore sorteggio per l’assegnazione dello stadio. Si qualificano a Qatar 2022 solamente tre nazionali.

Sandro Caramazza