Inter, Real Madrid, Bayern e PSG campioni d’inverno

Per il titolo invernale in Inghilterra al Manchester City basta un solo punto contro il Leicester il 26 dicembre

L’Inter di mister Simone Inzaghi si sta rivelando più bella dell’anno scorso per ciò che concerne il gioco, però i conti vanno fatti a fine stagione. Per ora i nerazzurri stanno meritando il primato ma bisognerà vedere se peseranno alla lunga le partenze note di questa estate, tecnico compreso. Le rivali si stanno auto eliminando dalla corsa verso il titolo, soprattutto il Napoli, -7, reduce da tre sconfitte di fila in casa contro Atalanta, Empoli e Spezia, clamorose le ultime due. Al Milan, -4, gli manca un ultimo tassello, nel girone di ritorno dovrà dimostrare di essere da scudetto. Una Juve non brillante è tornata in corsa per il quarto posto complice il rallentamento dell’Atalanta. Vlahovic guarda gli altri bomber dall’alto verso il basso grazie ai suoi 16 gol.

Nella Liga forse solo il Siviglia potrà reggere il passo del Real Madrid del tecnico Carlo Ancelotti campione d’inverno. I blancos hanno 8 punti di vantaggio ma una partita in più rispetto agli andalusi. Il resto del gruppo è molto staccato, con le rivelazioni Betis e Rayo Vallecano che occupano rispettivamente la terza e la quarta piazza distaccate però di oltre 10 lunghezze dalla capolista. A -2 dal quarto posto troviamo l’Atletico Madrid campione uscente, insime alla Real Sociedad, e a -3 il Barça in compagnia del Valencia. Indubbiamente il cammino fin qui dell’Atletico e del Barcellona è stato molto mediocre. Il bomber in vetta alla classifica è Benzema del Real Madrid con 15 centri.

Grande battaglia invece nella Premier League ad una giornata dal giro di boa che avverà nel consueto appuntamento di Santo Stefano. Il Manchester City comanda con 3 punti sul Liverpool e 6 sul Chelsea. Grande rimonta dell’Arsenal che si è issato al quarto posto dopo una partenza orribile. Tra i cannonieri comanda Salah del Liverpool con 15 reti.

In Germania il Bayern è campione d’inverno con 9 punti in più sul Borussia Dortmund, tutto lascia presagire che i bavaresi conquisteranno per la decima volta consecutiva la Bundesliga, record tra i top campionati europei. Lewandowski del Bayern è in testa a tutti con 19 reti.

Infine in Francia sono addirittura 13 i punti in più per la capolista PSG rispetto alle inseguitrici Nizza e Marsiglia. A sorpresa David del Lilla è al primo posto nella classifica dei marcatori con 12 gol. Messi ha chiuso il girono di andata segnando solamente 1 gol in 11 partite disputate, visto il valore degli avversari è probabile che l’argentino stia dosando le forze per la Champions.

Stefano Rizzo