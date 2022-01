La Viola ha di nuovo quel fastidioso dejavù dal finale bianconero. Dopo Baggio, Bernardeschi e Chiesa, ora la Vecchia pretenziosa Signora compra Dusan Vlahovic, infrangendo i sogni dei tifosi del Franchi

I grandi amori sono così: iniziano con edulcorate parole per evolvere in modo colorito e naufragare spesso in un mare di parolacce.

L’attaccante serbo, 17 gol all’attivo e capocannoniere (insieme a Immobile) della serie A, si trasferisce per 65 milioni a Torino dall’acerrima nemica, sempre pronta a rubargli i pezzi più pregiati della collezione invernale. Firenze è ancora sotto shock per quello che successe nel ’90 al trasferimento di Baggio alla Juve tanto che proprio ieri ne ricordava l’esordio (il 29 gennaio 1986 in un Fiorentina-Udinese valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia* mister Agroppi fece entrare in campo il ricciolino d’oro cambiando per sempre la storia del calcio italiano e 36 anni dopo questo amore non solo non è mai naufragato, ma è addirittura più forte di prima).

Chissà se i tifosi cambieranno il loro atteggiamento verso il serbo, più simile a Bernardeschi e Chiesa, almeno nell’entusiasmo dimostrato nell’approdare nella squadra più ricca d’Italia (ricordiamo che il divin codino fu invece venduto suo malgrado ai bianconeri e non rinnegò mai la profonda gratitudine verso Firenze). Tornando ai giorni nostri, alla rabbia per l’addio è seguito immediatamente il pragmatismo del rimpiazzo: oltre al polacco Piatek che ha già debuttato in viola è arrivato il brasiliano Arthur Cabral (13 gol in 12 partite in Conference League col Basilea). Dal mercato al campo per proseguire con le sorprese, fino a maggio quando Vlahovic tornerà a Firenze da avversario…chissà se tra i fischi o gli applausi.

*Per molti il vero esordio di Baggio sarà quello in serie A (Fiorentina-Sampdoria, 2-0) il 21 settembre dello stesso anno.

Fonti foto: corrieredellosport, fantacalcio e instagram

Erika Eramo