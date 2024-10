Forza Azzurrini!

Tempo di lettura 2 minuti

La Nazionale italiana Under 21 è la più vincente nella storia degli europei con 5 successi al pari della Spagna. Ieri i giovani agli ordini del ct Carmine Nunziata si sono qualificati ad Euro ’25 in programma a giungo in Slovacchia

Un plauso doveroso va a questi ‘ragazzini’ per la qualificazione. Spesso in giro si sentono le solite frasi su come la nostra Nazionale maggiore debba tornare ad alti livelli ovvero con i club che devono puntare sui giovani del proprio paese. Tutto giusto anche se ormai nell’era della globalizzazione la serie A sarà sempre pregna di stranieri e poi c’è da sottolineare che quando si ottiene un trionfo alla base c’è quasi sempre un gruppo straordinario che va oltre ragionamenti simili, basta vedere il trionfo degli azzurri ad Euro ’21, non si può affermare certo che il successo sia frutto di un cambio epocale considerando che è avvenuto nel mezzo di due mancate qualificazioni ai mondiali nel 2018 e nel 2022.

Gli artefici di questo primo posto in classifica con zero sconfitte sono:

in porta troviamo Desplanches, portiere del Palermo; in difesa il duo di centrali del Verona Ghilardi e Coppola, l’altro centrale è Pirola dell’Olympiakos, sulle fasce hanno avuto spazio Zanotti del Lugano, Ruggeri dell’Atalanta, meno Kayode della Fiorentina e Savona della Juve; il centrocampo può contare su qualità e quantità con Bove (Fiorentina), Prati (Cagliari), Casadei (Chlesea), Fazzini (Empoli), Ndour (Besiktas), Bianco (Monza), Pisilli (Roma); infine dalla trequarti in su il ct ha puntato, punta e punterà su Miretti (Genoa), Oristanio e Raimondo (Venezia), Nasti (Cremonese), Esposito Francesco Pio (Spezia), Colombo (Empoli), Baldanzi (Roma), Fabbian (Bologna), Volpato (Sassuolo) e Gnonto (Leeds). Calafiori anche è sceso in campo in questo periodo con la Under 21 ma il suo percorso ormai è nella selezione maggiore.

Certo rispetto a delle rose di qualche anno fa questa sembra inferiore ma sarà sempre il campo a decretare i risultati e poi c’è la speranza che questi giocatori possano trovare più spazio possibile nei propri club di appartenza crescendo in maniera esponenziale in vista del prossimo Europeo Under 21.

Fonte foto: Figc.it

Stefano Rizzo