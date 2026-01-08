Social&Calcio: inizia la nostra nuova avventura

Tempo di lettura 2 minuti

La redazione è in fibrillazione per la registrazione e l’uscita della prima puntata del nostro nuovo format che, la prossima settimana, partirà con il via del girone di ritorno della Serie A. In copertina potete vedere, in anteprima, il nostro logo

Fervono i preparativi per la prima puntata del nostro nuovo format Social&Calcio e l’emozione è tanta, così come la determinazione che ci ha portato sin qui! Finalmente si parte! È stato un cammino lungo e faticoso, una selezione durata un anno e che ci ha portato più volte vicini al traguardo, ma che, come nelle migliori storie da film, ci ha altrettante volte rigettato indietro. Molte sono state le circostanze in cui abbiamo pensato di aver trovato i profili giusti, ma in ogni situazione c’è stato un intoppo, un problema, un ripensamento ed ogni volta abbiamo voltato pagina, senza mai arrenderci. Il direttore Stefano Rizzo ed io ci siamo sempre rimboccati le maniche e ripartiti a caccia di quei profili femminili che cercavamo. Finalmente oggi possiamo iniziare questo nuovo cammino, questa nuova avventura insieme alla conduttrice, Giulia Napoli, che abbiamo presentato in una recente intervista (leggi qui). Giulia sarà protagonista insieme al direttore ed al sottoscritto vicedirettore e siamo convinti della bontà della scelta che, siamo altrettanto sicuri, ci renderà orgogliosi.

Giulia Napoli, conduttrice del format Social&Calcio

Il nostro vuole essere un format innovativo ed alternativo e non ci limiteremo a parlare di calcio, ma spazieremo tra musica, cinema, arte e non per ultima la vita “social” che tanto piede ha preso nel nostro quotidiano. Avremo ospiti illustri che ci diletteranno, oltre che con la loro presenza, anche con il loro punto di vista che faremo in modo spazi dal calcio, al social, alla vita reale.

L’ospite della prima puntata sarà Gianmarco Tognazzi che ho avuto l’immenso piacere di intervistare qualche mese fa (leggi qui). Noto tifoso milanista, persona schietta e sincera ci parlerà anche del suo lavoro, dei suoi progetti e di tanto altro.

Sintonizzatevi sui nostri canali social e ne vedrete delle belle!

