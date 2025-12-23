Giulia Napoli: “Sono carica e pronta a stupirvi”

Tempo di lettura 7 minuti

La conduttrice del format Social&Calcio si racconta e ci anticipa qualcosina su ciò che vedremo prossimamente

Per noi di Passione del Calcio questo 2025 è stato caratterizzato principalmente dal prestigioso riconoscimento che abbiamo avuto, sia per me in qualità di giornalista che per Passione del Calcio in qualità di sito, siamo stati inseriti per via del nostro contributo e della nostra influenza nell’almanacco “CHI E’ CHI del Calcio e dello Sport italiano 2025″ in compagnia di giornalisti autorevoli e delle più famose testate giornalistiche e poi in questo anno solare c’è stata questa ‘maratona’ durata un anno, una selezione per il ruolo di conduttrice che si è sviluppata per l’intera annata con centinaia di colloqui, ho risposto a chiunque si sia proposto. Diversi i cv che ci sono giunti, vari i colleghi che ci hanno segnalato diversi nominativi etc. Io ho sempre puntato però sulla qualità e su ciò che sento, cercando di non farmi condizionare da niente e da nessuno. Motivo per cui per ora ci sarà solo una conduttrice in questo format innovativo in cui ci saranno ospiti famosi e verranno trattati vari temi, calcio, spettacolo, musica, cinema etc. E’ un progetto social che parte da zero, ci vorrà naturalmente costanza e magari tanta pazienza perchè il riscontro del pubblico è un punto interrogativo ma comunque è una opportunità enorme in quanto ci seguono in tantissimi tra addetti ai lavori nel giornalismo, i protagonisti del mondo del calcio, dello spettacolo, del cinema, della musica etc.

In Giulia Napoli intravedo moltissime qualità, si è contraddistinta per voce, bellezza, personalità, scaltrezza, affidabilità, grinta, spontaneità, spigliatezza, sensibilità, ottima proprietà di linguaggio e tanto altro ancora che scoprirete di puntata in puntata.

Lei si definisce una persona libera, autentica e curiosa, con una forte voglia di esprimersi e di raccontare ciò che impara e che la circonda.

Ama ascoltare, confrontarsi e trasformare ogni incontro in uno scambio vero: è da questo dialogo continuo che nasce il suo entusiasmo nel mettersi in gioco come conduttrice di Social&Calcio, un format che unisce persone, storie e attualità.

Energia, leggerezza e passione sono i suoi modi di comunicare, condividere e far divertire.

Giulia cosa ti ha spinto ad accettare di essere la conduttrice e al tempo stesso opinionista del format innovativo Social&Calcio?

Amo interagire con gli altri, quando ero piccola, ero la classica bambina che saliva sul tavolo per recitare le poesie che aveva imparato. Adoro sentirmi libera di esprimermi, gioco con i miei outfit e mi occupo di immagine. Mi piace ascoltare, per esempio la mattina al bar scambio opinioni con alcuni anziani del posto, hanno sempre tanto da raccontare e insegnare. Quindi ho trovato questa proposta un’opportunità per divertirmi ma anche per mettermi in gioco.

Sei stata scelta tu tra le tantissime donne che si sono proposte per essere protagoniste di questo format in cui spiccherà la figura femminile ad ampio raggio. Quanta carica hai e cosa vorrai trasmettere principalmente agli utenti?

Guarda Stefano, non so davvero cosa aspettarmi ma l’entusiasmo sono sicura che mi accompagnerà in questo percorso, spero di portare qualcosa di diverso e di interessante.

In quale modo intreccerai i tuoi interessi con il format?

Sono certa che mi verrà spontaneo farlo. Su alcune cose sono ossessionata, noto molto i dettagli, come le persone si presentano al mondo, i loro stili etc. Consigli, valutazioni, insomma verrà tutto da sè.

Quali aspetti ti affascinano del mondo del calcio?

Il fatto che sia un gioco che crea community, genera nelle persone un senso di lealtà, impegno, passione, senso di appartenenza, dove ognuno fa la sua parte e poi si gioisce e si piange tutti insieme. Lo sport ti insegna anche a saper perdere: in questi tempi c’è troppa paura di fallire, invece ci sono vari passaggi nella vita da attraversare per poi godere del successo quando avviene.

Tre motivi per cui un utente dovrebbe scegliere di seguire Social&Calcio?

Perchè sarà qualcosa che non si è mai visto prima sui social. Perchè inviteremo diverse persone interessanti. Perchè se ti piace il calcio, non puoi non seguirci!

Giulia chi sarà campione d’inverno?

Sarà perchè il mio cognome è Napoli, ma penso che saranno proprio gli azzurri ad aggiudicarsi questo girone di andata.

Quali sono i brani musicali che fanno da colonna sonora nelle tue giornate di questo periodo? Quale genere cinematografico prediligi maggiormente?



Ultimamente mi capita di percorrere lunghi tratti in macchina e mi faccio certi concerti, sono però stonata come una campana, ride (ndr)! Sto riascoltando brani del passato, Zucchero, Pino Daniele, Lucio Dalla, Lucio Battisti, ho una mia playlist intitolata ‘up beat’ con vari generi e mi trasmette una carica pazzesca. Il Wrap di Spotify mi indica che ho esplorato 365 generi nel 2025, 1 al giorno, 1 per ogni mia personalità. Mi piacciono molto i film di azione/thriller con trame fitte di intrecci che ti fanno addentrare nella psicologia dei protagonisti. Comunque apprezzo le opere in cui ci sono storie di rivalsa e che abbiano un lieto fine.

Cosa sognava la Giulia adolescente e cosa diresti tu ora invece alla Giulia adolescente?

La Giulia adolescente era una ragazza un po’ ribelle e libera, la quale sognava di diventare una ballerina. Il palco mi ha sempre attratto. Oggi le direi di credere sempre in se stessa, che va tutto benissimo in lei e di proteggere la sua luce perchè sarà quella luce stessa a proteggere lei più avanti.

Una frase o un motto a cui sei particolarmente legata?

Siamo il risultato del nostro futuro e non del nostro passato. Non condizionare le tue scelte di vita in base a ciò che è stata la tua esperienza fino ad ora, ma falle pensando a cosa vuoi da adesso in poi nella tua vita e sii coerente.

Ti occupi di potenziare l’immagine sia di uomini che di donne, cosa ci racconti al riguardo?

Sono esperta in visagismo, l’arte di valorizzare i tratti distintivi di un viso attraverso un’analisi completa della sua morfologia, applicando diverse strategie, quindi make up, hair style, accessori, per armonizzare le proporzioni e comunicare l’essenza della persona, per un’immagine coerente e personale. Io lavoro con chiunque voglia imparare a valorizzarsi e a sentirsi potente nella propria immagine unica. Quando vedo le donne trasformarsi e diventare più sicure di sè, sono estremamente soddisfatta, emozionata.

Stefano Rizzo