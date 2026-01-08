Calciomercato: Guendouzi al Fenerbahce, Balotelli riparte da Dubai e Brescianini va alla Fiorentina

Tempo di lettura 1 minuto

Il centrocampista francese si trasferisce in Turchia e guadagnerà 4 mln l’anno, l’ex Genoa ha scelto l’Al-Ittifaq mentre la Viola si rinforza a centrocampo pescando dalla Dea

La Lazio saluta ufficialmente Matteo Guendouzi. Il francese ha disputato l’ultima gara in biancoceleste nel pareggio di ieri contro la Fiorentina e nelle prossime ore sarà in Turchia per firmare con il Fenerbahce. La Lazio incasserà 28 milioni di euro più due di bonus per il cartellino di Guendouzi che invece percepirà uno stipendio di circa 4 milioni l’anno. L’avventura laziale del centrocampista termina dopo 111 presenze e 6 gol.

Mario Balotelli ha scelto la sua prossima destinazione: giocherà nell’Al-Ittifaq, squadra che milita nella seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti. L’attaccante, che raggiungerà Dubai nella giornata di domani, firmerà il contratto di due anni e mezzo il 12 gennaio. Balotelli riparte dopo l’ultima esperienza tutt’altro che positiva al Genoa.

La Fiorentina ha un nuovo centrocampista: Marco Brescianini. L’ormai ex Atalanta si trasferisce a Firenze con la formula del prestito a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni che diventerà obbligo in caso di salvezza. Vanoli aveva bisogno di un innesto a centrocampo e la società lo ha accontentato portando un giocatore interessante come Brescianini.

