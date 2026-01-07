Maignan vicino al rinnovo col Milan, anche il Nottingham Forest su Lucca, Neymar rinnova col Santos

Tempo di lettura 2 minuti

Il portiere francese ha quasi raggiunto l’accordo con il club rossonero, mentre l’attaccante del Napoli è in procinto di partire, O’Ney prosegue la sua avventura nel Brasileirao

Dopo mesi di trattative, con il rischio concreto di un addio a fine stagione, sembra essere prossima la fumata bianca per il rinnovo di Mike Maignan. Il portiere francese infatti ha un accordo pressoché totale con il Milan per prolungare il suo contratto, che ora scade la prossima estate, a cifre molto più elevate di quelle attuali. L’estremo difensore rossonero dopo la firma arriverà a guadagnare quasi 7 milioni di euro, diventando il giocatore più pagato della rosa insieme a Leao. Accolte le sue richieste economiche, ora restano da limare solo alcuni dettagli sulle commissioni da corrispondere ai suoi agenti. Decisiva nella trattativa non solo la volontà di Maignan, ma anche la fiducia di Allegri, che in questa stagione l’ha rilanciato facendolo tornare ad essere uno dei pilastri del suo Milan.

Per quanto riguarda il Napoli invece, Lorenzo Lucca sembra in procinto di lasciare il club partenopeo. L’ex attaccante dell’Udinese ha vissuto una prima parte di stagione fin qui deludente, collezionando solo 570 minuti di gioco in totale e realizzando appena due gol. Con il rientro prossimo di Lukaku, è probabile che lo spazio per lui si ridurrà ancor di più. Per questo motivo il Napoli l’ha messo sul mercato, attirando l’interesse del Benfica e, stando agli ultimi rumors, anche del Nottingham Forest. Le trattative sono ancora da avviare, ma ci sono buone probabilità che Lucca lasci la Serie A già nelle prossime settimane.

Spostandoci infine in Brasile, proprio in giornata è arrivata l’ufficialità del rinnovo del contratto di Neymar con il Santos. Il fantasista brasiliano ha prolungato il suo accordo con il club fino al 31 dicembre 2026. La decisione è arrivata al termine di una stagione piuttosto travagliata per l’ex giocatore del Barcellona e del Paris Saint-Germain, soprattutto a causa dei suoi problemi fisici. La volontà di Neymar però, che compirà 34 anni il prossimo febbraio, è quella di disputare un’altra edizione del Brasileirao, ma soprattutto di partecipare ancora una volta al mondiale con la maglia della Seleçao.

Luca Missori

