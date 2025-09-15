Si è spento Franco Ligas

Tempo di lettura 1 minuto

Il giornalista è stato per anni un volto noto di Mediaset. Ha narrato tanti sport con eleganza

Si è spento a 79 anni il noto giornalista sardo Franco Ligas. Inizia la sua carriera nelle tv locali fiorentine occupandosi di tennis e intervistando grandi personaggi. Più avanti racconta anche altri sport di cui è appassionato quali ippica, pugilato, basket e ciclismo. Nel 1984 fa il suo esordio a Fininvest, vi è rimasto fino al 2013, curando sempre il tennis e l’ippica ma anche il pugilato e il calcio. Come inviato di Studio Sport segue la Fiorentina. Nella sua carriera collabora anche per Tele+ negli anni ’90 e per Sportitalia nel 2011.

Abbiamo intervistato tanti personaggi ma solo in pochi si sono distinti per simpatia e grande disponibilità, Franco era tra questi.

Clicca qui per rileggere l’intervista che gli abbiamo effettuato.

Addio Franco! Noi di passione del calcio ci uniamo al dolore dei suoi cari.

Fonte foto: Linkedin.com

Stefano Rizzo