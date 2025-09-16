Lautaro non gioca Ajax-Inter, sorpresa Zhegrova. Gagliardini si fa subito male

Tempo di lettura 1 minuto

Il capitano nerazzurro ha mal di schiena e siederà in panchina, mentre Tudor convoca per la prima volta il kosovaro

Piccolo allarme in casa Inter: Lautaro Martinez non ha fatto la rifinitura con la squadra stamani in vista della trasferta di Champions League, che opporrà i nerazzurri all’Ajax di Heitinga. Il Toro ha mal di schiena e comunque partirà con la squadra da Malpensa, ma siederà in panchina domani alla Johan Cruijff Arena. Al suo posto, Chivu dovrebbe optare per Bonny.

La Juventus stasera esordirà in Champions League e lo farà contro il Borussia Dortmund all’Allianz Stadium. La grande novità dei convocati di Igor Tudor si chiama Edon Zhegrova. Il kosovaro, arrivato dal Lille, è stato convocato. Il talentoso esterno è stato ai box per 9 mesi per pubalgia.

Zhegrova

Debutto amaro, invece, quello di ieri per Roberto Gagliardini con la maglia del Verona. L’ex Atalanta, Inter e Monza ha giocato dal primo minuto contro la Cremonese, ma è stato poi costretto al cambio per un problema alla spalla. Gli esami di oggi hanno evidenziato una lussazione alla spalla destra.

Gagliardini dolorante alla spalla

Sandro Caramazza

