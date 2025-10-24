Scelte le due conduttrici che rivoluzioneranno il giornalismo sportivo

Tempo di lettura 5 minuti

Da lunedì sulle pagine Passione del Calcio su Instagram e su TikTok ci saranno i reels e da gennaio partirà il format Social Calcio sempre sugli stessi canali e anche su YouTube

Il nostro progetto negli anni ha spaziato tra web, cartaceo, radio, corsi, live, eventi di beneficenza etc. ma ora vogliamo puntare forte sui social e sulla figura femminile nel giornalismo sportivo. Negli ultimi tempi infatti i vari canali social hanno acquisito un enorme potere sull’informazione e sempre più donne sono presenti nel giornalismo sportivo ma con ruoli marginali oppure ci sono programmi in cui c’è la conduttrice di turno che gestisce gli ospiti ma non espone le proprie idee, non calandosi mai nel ruolo anche di opinionista.

Il nostro format Social Calcio sarà rivoluzionario in quanto le nostre due conduttrici che abbiamo selezionato svolgeranno anche il ruolo di opinioniste, alternandosi di puntata in puntata. Per scoprire come si svilupperà il format Social Calcio che partirà a gennaio con l’anno nuovo clicca qui.

La nostra idea parte da lontano e durante le selezioni siamo stati estremamente selettivi puntando sulla qualità come abbiamo sempre fatto. In questi ultimi mesi ci siamo confrontati con diverse donne e a loro va il nostro ringraziamento per il tempo speso per noi e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo delle loro carriere. Per dare l’opportunità a più persone possibili oltre al nostro annuncio, inserito un po’ ovunque negli spazi appositi sui social, sul web etc., abbiamo contattato tutti o quasi i più grandi giornalisti i quali molto gentilmente ci hanno segnalato diverse persone e ci hanno fatto i complimenti per l’idea di questo format.

Il lavoro di selezione è stato enorme e ora c’è tanto entusiasmo intorno a questo format che sta per decollare ma è necessaria una premessa: ho formato negli anni tanti redattori, corsisti, alcuni di loro fanno parte della attuale redazione, altri hanno intrapreso altre traiettorie restando riconoscenti ma purtroppo con altri ancora sono rimasto deluso sia dal lato umano che da quello professionale, per via di alcuni atteggiamenti irrispettosi, ecco mi auguro che le due conduttrici scelte da noi apprezzino sempre di più il nostro progetto e che si distinguano per qualità, idee, senso di appartenenza e costanza. Avranno l’opportunità di essere se stesse in un mondo sempre più stereotipato. Forza ragazze!!!

Dalla prossima settimana sulle pagine Passione del Calcio su Instagram e su TikTok vi terranno compagnia i reels prodotti dalle nostre due conduttrici. Ma chi sono queste due nostre conduttrici e al tempo stesso opinioniste?

Sono le due donne più idonee per il nostro progetto ovvero Maria Parente e Cristina Sofia Zadro.

‘Sono una giornalista sportiva che vive il calcio ogni giorno, seguo quello che accade dentro e fuori dal campo. Raccontarlo è dare voce alle emozioni, ai sacrifici e ai sogni di chi lo vive. Parlare di sport e in particolare di calcio richiede competenza, non c’è nulla che possa essere considerato frutto di improvvisazione. Sono nata e vivo a Caserta, laureanda in legge, ho conseguito un master in giornalismo: ho investito molto nella formazione per poter ambire a diventare un punto di riferimento nel settore. Tra le esperienze più significative del mio percorso professionale annovero quella di consulente politico presso il Senato della Repubblica e di redattrice per il gruppo editoriale RCS. In ambito sportivo ho rivestito il ruolo di ufficio stampa per la Federazione Pugilistica Italiana per la regione Campania, conduttrice e opinionista televisiva per il calcio Napoli. Credo molto nel progetto Social Calcio e sono entusiasta di farne parte’. Maria Parente

‘Sono nata e vivo a Roma, ho frequentato il liceo storico Mamiani che mi ha subito instradato verso la comunicazione, l’arte, lo sport e le lingue. Parallelamente all’università e agli studi all’estero, ho cominciato a scrivere e collaborare con diverse testate importanti. Sono giornalista, presentatrice e storica dell’arte internazionale, già premiata. Sono laureata con lode in Storia dell’Arte e sono poliglotta, parlo 5 lingue e perfettamente inglese. Sono autrice di un libro dedicato a Roma e di molte pubblicazioni ed articoli per testate giornalistiche di rilievo sulla città. Ho partecipato a diversi programmi televisivi sia come presentatrice che come modella. Ho curato anche delle mostre e intervistato molti artisti. Unisco cultura, competenza e stile in un approccio alla comunicazione raffinato e brioso. Ho un tono brillante e fresco, racconto lo sport con eleganza e carisma. Amo da sempre il mondo dello sport ed ho sognato spesso di creare un programma che ne parlasse e questa avventura rappresenta il giusto ed entusiasmante proseguimento. Dopo diverse esperienze ora scendo in campo in un format sportivo’. Cristina Sofia Zadro

Stefano Rizzo