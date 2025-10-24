Chiesa MVP di settembre del Liverpool e ora la Nazionale non è più un miraggio

Chiesa MVP di settembre del Liverpool e ora la Nazionale non è...

L’esterno, nonostante il poco minutaggio, è stato eletto miglior giocatore del mese

La risalita inizia da qui: piano piano, lavorando sempre con impegno e sacrificio. Federico Chiesa è stato eletto miglior giocatore del mese di settembre del Liverpool. Un bel riconoscimento per l’ex esterno della Juventus, che mai titolare e quasi sempre dalla panchina, è riuscito a diventare protagonista per i Reds mettendo a referto un gol e due assist nel solo mese di settembre. E adesso in Inghilterra invocano anche la sua titolarità. Il bilancio di Chiesa in questo primo scorcio di stagione è di: 216′ giocati, due gol segnati e tre assist messi a referto, considerando tutte le competizioni.

A novembre sogna la convocazione in Nazionale

E ora Chiesa non vuole fermarsi. L’esterno figlio d’arte, oltre a crescere in termini di minutaggio con il Liverpool, spera in una chiamata di Rino Gattuso per i prossimi impegni della Nazionale italiana. A novembre, l’Italia giocherà le ultime due partite di qualificazione al Mondiale del 2026, contro Moldova a Chisinau e Norvegia a Milano. Se Chiesa dovesse continuare così, non è da escludere una convocazione di Chiesa. L’esterno del Liverpool non vede i colori della Nazionale dallo scorso 29 giugno 2024 (Svizzera-Italia 2-0, ottavi di finale dell’Europeo in Germania). Da lì in avanti, basta più convocazioni.

Chiesa fa la differenza

Ma presto tutto potrebbe cambiare. Gattuso ha bisogno di un giocatore come Chiesa, capace di strappare e creare superiorità. A meno di clamorosi colpi di scena, l’Italia dovrà nuovamente passare dai playoff per approdare al Mondiale. E per evitare la terza figuraccia consecutiva, dopo i disastri contro Svezia e Macedonia del Nord, ci vuole un’Italia al top. E in questa Nazionale, qualora dovesse stare bene, Chiesa non solo verrebbe convocato ma giocherebbe senza dubbio titolare. L’ex Juventus può dare varie soluzioni al CT, giocando sia nel 3-5-2 che nel 4-3-3 e nel 4-4-2.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Getty Images