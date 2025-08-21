Nasce Social Calcio un format unico nel suo genere

Tempo di lettura 1 minuto

Il podcast sarà presente sui vari profili social ovvero YouTube, Instagram e TikTok legati al sito Passione del Calcio

Social Calcio sarà un appuntamento settimanale per tutti gli appassionati di calcio a partire dalla prima giornata del campionato di serie A 2025/2026.

L’Editore e il Direttore di Passione del Calcio Stefano Rizzo, il Vice direttore Luigi Cerbara e l’attrice nonché redattrice Daniela Fazzolari a turno condurranno il programma e ricopriranno il ruolo di opinionista.

La trasmissione, ideata da Stefano Rizzo, ha la durata di 45 minuti, come un tempo di una partita di calcio: nella prima parte si analizzerà il tema della settimana; nella seconda parte sarà presente un ospite famoso legato al mondo del calcio o dello spettacolo, una domanda extra calcio verrà formulata da Daniela Fazzolari e rivolta in ogni puntata all’ospite di turno; infine nella terza e ultima parte Daniela Fazzolari illustrerà una sua rubrica legata al calcio.

Avere due donne all’interno della stessa trasmissione che si alternano nella conduzione e nel ruolo di opinionista sarebbe un inedito assoluto e noi vogliamo stabilire questo primato con te appassionata di calcio che ci stai leggendo. Manda il tuo cv a info@passionedelcalcio.it e potrai affiancare Daniela Fazzolari.