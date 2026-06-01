Verdetti 2025/26: Il PSG di nuovo sul tetto d’Europa

L’Inter conquista scudetto e coppa Italia
Ecco i verdetti della stagione 2025/26
Champions League: PSG – Arsenal 1-1 e 4-3 d.c.r
Europa League: Friburgo – ASTON VILLA 0-3
Conference League: CRYSTAL PALACE – Rayo Vallecano 1-0
Coppa Intercontinentale: PSG – Flamengo 1-1 e 2-1 d.c.r
Supercoppa europea: PSG – Tottenham 2-2 e 4-3 d.c.r.
Serie A:
Scudetto: INTER
Qualificazione Champions League: Napoli, Roma, Como
Qualificazione Europa League: Milan, Juventus
Qualificazione spareggi Conference League: Atalanta
Retrocesse: Cremonese, Verona, Pisa
Coppa Italia: Lazio – INTER 0-2
Supercoppa italiana: NAPOLI – Bologna 2-0
Serie B:
Promosse: Venezia, Frosinone e Monza
Retrocesse: Bari, Reggiana, Spezia e Pescara
Serie C promosse: Vicenza, Arezzo, Benevento e ?
Liga – Campione: BARCELLONA
Copa del Rey – REAL SOCIEDAD
Supercoppa spagnola – BARCELLONA
Premier League – Campione: ARSENAL
Fa Cup – MANCHESTER CITY
Supercoppa inglese – CRYSTAL PALACE
Coppa di Lega inglese- MANCHESTER CITY
Bundesliga – Campione: BAYERN MONACO
Coppa di Germania – BAYERN MONACO
Supercoppa di Germania – BAYERN MONACO
Ligue 1 – Campione: PSG
Coppa di Francia – LENS
Supercoppa francese – PSG
Fonte foto: IlPost.it
Stefano Rizzo