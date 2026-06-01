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Verdetti 2025/26: Il PSG di nuovo sul tetto d’Europa

Da
Stefano Rizzo
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   Tempo di lettura 1 minuto

L’Inter conquista scudetto e coppa Italia

Ecco i verdetti della stagione 2025/26

Champions League: PSG – Arsenal 1-1 e 4-3 d.c.r

Europa League: Friburgo – ASTON VILLA 0-3

Conference League: CRYSTAL PALACE – Rayo Vallecano 1-0

Coppa Intercontinentale: PSG – Flamengo 1-1 e 2-1 d.c.r

Supercoppa europea: PSG – Tottenham 2-2 e 4-3 d.c.r.

Serie A:

Scudetto: INTER

Qualificazione Champions League: Napoli, Roma, Como

Qualificazione Europa League: Milan, Juventus

Qualificazione spareggi Conference League: Atalanta

Retrocesse: Cremonese, Verona, Pisa

Coppa Italia: Lazio – INTER 0-2

Supercoppa italiana: NAPOLI – Bologna 2-0

Serie B:

Promosse: Venezia, Frosinone e Monza

Retrocesse: Bari, Reggiana, Spezia e Pescara

Serie C promosse: Vicenza, Arezzo, Benevento e ?

Liga – Campione: BARCELLONA

Copa del Rey – REAL SOCIEDAD

Supercoppa spagnola – BARCELLONA

Premier League – Campione: ARSENAL

Fa Cup – MANCHESTER CITY

Supercoppa inglese – CRYSTAL PALACE

Coppa di Lega inglese- MANCHESTER CITY

Bundesliga – Campione: BAYERN MONACO

Coppa di Germania – BAYERN MONACO

Supercoppa di Germania – BAYERN MONACO

Ligue 1 – Campione: PSG

Coppa di Francia – LENS

Supercoppa francese – PSG

Fonte foto: IlPost.it

Stefano Rizzo

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