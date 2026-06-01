Leao ha deciso, via dal Milan! Il Lille punta su Davide Ancelotti, Volpato sceglie l’Australia mentre Milner si ritira

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La squadra rossonera saluterà il portoghese che vuole cambiare aria, prima esperienza europea per il figlio d’arte, intanto per altri due è tempo di scelte importanti

Fulmine a ciel (non tanto) sereno in casa Milan. Rafael Leao in un intervista ad una tv portoghese annuncia l’addio ai rossoneri. Il bisogno di provare una nuova sfida alla base della decisione. Le modalità di comunicazione di tale scelta lasciano un po’ perplesso tutto il mondo milanista. Il ragazzo, però, in questi anni non ha mai brillato in questo campo e si può parlare dell’ennesima dimostrazione del suo fare non proprio adeguato al momento. Fatto sta che il dado è tratto e ora la società deve mettersi all’opera per non svendere il proprio giocatore. Certo, rispetto a qualche stagione fa il valore è calato però si può ancora fare qualcosa. Si parla delle squadre turche molto interessate, lui spera, però, di rimanere a grandi livelli, magari in Premier League. Siamo solo all’inizio con un mondiale da giocare, la matassa è ancora tutta da sbrogliare.

Altra notizia importante arriva dalla Ligue 1. Dopo la scadenza del contratto di Bruno Genesio il Lille ha scelto il suo nuovo allenatore. Non è una scelta banale. Si tratta di Davide Ancelotti che dopo l’esperienza al Botafogo, il suo debutto da primo allenatore, farà il suo esordio su una panchina europea. Neanche un posto qualunque visto che la squadra francese si è qualificata alla prossima Champions League ed è comunque tra le principali formazioni del campionato francese. Il tecnico, figlio del c.t. del Brasile, ha firmato un biennale. C’è già grande curiosità per vederlo all’opera, chissà che non stupisca come fece ai tempi papà Carlo.

L’annuncio ufficiale di Davide Ancelotti con il Lille – Fonte lequipe.fr

Infine due scelte importanti nel mondo del calcio. Cristian Volpato, nato e cresciuto in Australia ma che ha fatto tutta la trafila nelle under italiane, ha scelto. Giocherà con la nazionale australiana e sarà in campo tra poco nel prossimo mondiale. E’ stato infatti convocato dal c.t. Popovic dopo la conclusione del suo iter per il passaggio all’Australia. In Inghilterra, invece, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato James Milner. Lo ha fatto dai suoi canali social, la Premier League saluta dunque il recordman di presenze nel campionato inglese, traguardo raggiunto lo scorso febbraio, chiude a 658 partite disputate in Premier. Trai suoi successi anche una Champions League con il Liverpool, squadra con cui ha collezionato il maggior numero di partite. Chiude la carriera al Brighton dopo essersi svincolato proprio dai reds nel 2023.

Cristian Volpato con la maglia dell’under italiana, ora però ha scelto l’Australia – Fonte figc.it

Glauco Dusso