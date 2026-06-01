Estasi Monza, riecco la serie A! Giuntoli sceglie l’Atalanta, rivoluzione Liverpool: via Slot, si candida Iraola

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Brianzoli promossi vincendo i playoff dopo un anno di purgatorio, la Dea inizia il processo di rinnovamento mentre i reds si separano dal tecnico dopo un’annata ampiamente sottotono

Il Monza torna in serie A. La squadra di Paolo Bianco supera sul filo di lana un encomiabile Catanzaro che recupera lo 0-2 subìto nella finale playoff d’andata vincendo con lo stesso punteggio all’U-Power Stadium. Il migliore piazzamento in classifica, però, premia i biancorossi che dopo solo un anno tornano in massima serie. Una doccia fredda clamorosa per Alberto Aquilani e i suoi che già assaporavano l’impresa. Lacrime per tutti al termine della gara, vincitori e vinti, ma nessuno si può rimproverare nulla. Le reti della gara di ritorno portano la firma di Fellipe Jack e Frosinini che avevano illuso i giallorossi. Grandi feste, dunque, dopo il match per il Monza che si va ad aggiungere a Venezia e Frosinone per completare il terzetto delle promosse.

Rivoluzione in casa Atalanta. Ufficiale il nuovo direttore sportivo della società. Sarà infatti Cristiano Giuntoli a mettersi al timone della dirigenza orobica per la nuova stagione dopo le esperienze con Napoli e Juventus. La prima mossa è ovviamente quella del nuovo allenatore che sarà Maurizio Sarri, liberatosi dalla Lazio ed ora in attesa del comunicato ufficiale da parte della Dea. Un nuovo corso che segue quello sbagliato con Juric e poi riaggiustato da Palladino che però ha deciso di non proseguire. Un cambio radicale viste anche le idee tattiche dell’ex mister biancoceleste.

La firma di Giuntoli con l’Atalanta – Fonte bergamo.corriere.it

Infine facciamo un salto in Inghilterra dove è in atto un altro cambiamento. Dopo l’incontro tra Arne Slot e la dirigenza del Liverpool si è deciso di interrompere il rapporto. L’allenatore dell’ultima Premier League vinta dai reds lascia dunque il suo posto dopo due stagioni, una trionfale e l’altra, l’ultima, da rivedere ampiamente. Infatti dopo una campagna acquisti faraonica i risultati sul campo sono stati molto deludenti. Nei giorni scorsi, dunque, la decisione di iniziare un nuovo corso. Il maggior indiziato a prendere il posto di Slot è Andoni Iraola, appena separatosi dal Bournemouth. Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più.

Arne Slot lascia Liverpool – Fonte rsi.ch

Glauco Dusso