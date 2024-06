Verdetti 2023/24: Real Madrid per la 15esima volta campione d’Europa, mister Ancelotti per la quinta

Tempo di lettura 1 minuto

L’Atalanta trionfa in Europa League; altra delusione viola in finale in Conference; l’Inter non ha rivali in campionato

Ecco i verdetti della stagione 2023/24

Champions League: Borussia Dortmund – REAL MADRID 0-2

Europa League: ATALANTA – Bayer Leverkusen 3-0

Conference League: OLYMPIACOS – Fiorentina 1-0

Mondiale per Club: MANCHESTER CITY – Fluminense 4-0

Supercoppa europea: MANCHESTER CITY – Siviglia 1-1 (5-4 d.c.r.)

Serie A:

Scudetto: INTER

Qualificazione Champions League: Milan, Juventus, Atalanta, Bologna

Qualificazione Europa League: Roma, Lazio

Qualificazione spareggi Conference League: Fiorentina

Retrocesse: Frosinone, Sassuolo, Salernitana

Coppa Italia: Atalanta – Juventus 0-1

Supercoppa italiana: Napoli – Inter 0-1

Serie B:

Promosse: Parma, Como, Venezia

Retrocesse: Ternana, Ascoli, FeralpiSalò, Lecco

Serie C: Mantova, Cesena, Juve Stabia

Liga – Campione: REAL MADRID

Copa del Rey – Atletico Bilbao

Supercoppa spagnola – Real Madrid

Premier League – Campione: MANCHESTER CITY

Fa Cup – Manchester United

Supercoppa inglese – Arsenal

Coppa di Lega inglese- Liverpool

Bundesliga – Campione: BAYER LEVERKUSEN

Coppa di Germania – Bayer Leverkusen

Supercoppa di Germania – Lipsia

Ligue 1 – Campione: PSG

Coppa di Francia – PSG

Supercoppa francese – PSG

