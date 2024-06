Metz beffato nei supplementari, il Saint-Etienne torna in Ligue 1

Tempo di lettura 1 minuto

Spareggio in archivio con il ritorno in massima serie dei biancoverdi dopo due stagioni in purgatorio, retrocedono i granata

Si è giocato ieri il ritorno dello spareggio retrocessione tra la terzultima di Ligue 1 (Metz) e la terza di Ligue 2 (Saint-Etienne). La sfida d’andata a Saint-Etienne tra i verdi e il Metz era finita 2-1 per i padroni di casa. Ieri a Metz stesso risultato stavolta per i granata. Maturato tutto nel primo tempo le reti sono state di Camara e Mikautadze per la formazione casalinga, accorcia Petrot per “les vert”. Si va ai supplementari e a tre minuti dal termine arriva il gol beffa per i padroni di casa firmato Wadji (2-2). Grande gioia per i biancoverdi che dopo due anni tornano in Ligue 1. Delusione atroce per il Metz che retrocede dopo esser stato promosso solamente la scorsa stagione.

Glauco Dusso