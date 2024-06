Cremonese battuta e tripudio in laguna: il Venezia torna in serie A

Tempo di lettura 1 minuto

Al Penzo vincono la finale playoff i padroni di casa che festeggiano la promozione unendosi a Parma e Como, forte delusione per i grigiorossi

L’uomo dei miracoli è Paolo Vanoli. Aveva preso la squadra un anno e mezzo fa penultima, adesso può festeggiare la promozione. Il Venezia vince i playoff e dopo due anni torna in serie A. Decisiva la vittoria di ieri sera in casa propria contro la Cremonese nella finale degli spareggi. Dopo lo 0-0 di Cremona finisce 1-0 al Penzo. La rete che vale la risalita è siglata da Gytkjaer nel primo tempo. Il resto della partita si vive nell’equilibrio con il Venezia che alla fine resiste alle sfuriate della Cremonese. Niente da fare per Stroppa e i suoi poco incisivi nel reparto avanzato. Triplice fischio e festa che può cominciare per i sostenitori di casa. I lagunari alzano la coppa dei playoff e fanno compagnia a Parma e Como, già promosse direttamente in A.

Glauco Dusso