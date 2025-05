Milan-Bologna, tra la finale di Coppa Italia e la corsa per l’Europa

Tempo di lettura 2 minuti

Le squadre si affronteranno due volte nei prossimi giorni con la possibilità di alzare un trofeo

Milan e Bologna sono pronte a vivere la settimana più importante della loro stagione. Tra la gara di domani e quella di mercoledì le due squadre hanno la possibilità di dare una svolta a questa annata. In questo articolo spiegheremo l’importanza dei due match e di come ci arrivano Milan e Bologna.

Ad oggi le stagioni delle due squadre sono completamente agli opposti. I rossoneri stanno vivendo uno dei peggiori campionati degli ultimi anni visto il nono posto in classifica mentre il Bologna sta confermando, e forse addirittura migliorando, quanto fatto di buono nella passata stagione. La partita di domani è importantissima per entrambe dato che le due squadre sono separate solo da 5 punti quindi, in caso di vittoria del Milan, la corsa all’Europa diventerebbe ancora più clamorosa e imprevedibile. Sempre in caso di successo dei ragazzi di Conceicao, il Bologna vedrebbe diminuire di molto le possibilità di bissare la partecipazione alla Champions League. Qualora fossero i rossoblù a trionfare, ma anche in caso di pareggio, il Milan dovrà sperare in un miracolo per giocare, tramite il campionato, in Europa il prossimo anno.

3 vittorie nelle ultime 3 partite, Coppa Italia compresa, per i rossoneri mentre il Bologna arriva alla gara di domani con 2 punti nelle ultime due partite di campionato. Questo può leggermente favorire il Milan anche se ogni partita è a sé.

Parlando invece della finale di mercoledì, i rossoneri sono sicuramente quelli con più peso sulle spalle considerando che, molto probabilmente, le possibilità di giocare in Europa dipendono dalla vittoria della Coppa Italia. Allo stesso modo il Milan ha sicuramente più esperienza in partite del genere e, da non sottovalutare, pochi mesi fa ha vinto la Supercoppa Italiana. Il Bologna ha meno pressioni di vincere obbligatoriamente e quindi verosimilmente giocherà con la testa più libera ma rischia di pagare l’inesperienza nel giocare le finali.

Chiudo parlando dei due allenatori, Conceicao è considerato un vincente visti i trofei conquistati soprattutto con il Porto mentre Italiano dopo le diverse finali perse da allenatore della Fiorentina vuole invertire il trend e vincere finalmente una coppa. Vedremo chi avrà la meglio sia nella gara di domani che nella finale di Coppa Italia di mercoledì.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina