Zlatan Ibrahimović rivede il campo

E’ tornato finalmente ad allenarsi in gruppo e chissà che non possa riprendere presto a giocare

Luci ed ombre su Zlatan che torna ad effettuare la prima parte dell’allenamento in gruppo, per poi proseguire con un lavoro personalizzato e sin qui si intravede per lui una piccola luce in fondo al tunnel. Per quanto concerne il Milan invece la luce rimane ancora fioca, almeno per quanto concerne la posizione di Ibra che, infatti, non è stato incluso nella lista UEFA e quindi non sarà a disposizione per la Champions. Una scelta ponderata e definita “tecnica” in virtù della lunga assenza dai campi dello svedese. In compenso, dopo il derby, ci sarà il rinnovo contrattuale della punta sin qui protagonista e cioè Olivier Giroud che firmerà a 3,5mln a stagione. Si dice che Olivier abbia rifiutato, nell’appena conclusa finestra di mercato di gennaio, la modica cifra di 8 milioni a stagione proposti dall’Everton per trasferirsi subito in Inghilterra.

Fonte foto: transfermarkt.it

Luigi A. Cerbara