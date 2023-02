Infortunio Benzema, a rischio il Mondiale per club

L’attaccante francese è uscito anzitempo nella sfida di ieri contro il Valencia per un problema alla parte posteriore del ginocchio. Problemi anche per Militao

Brutte notizie per Carlo Ancelotti e il Real Madrid, Karim Benzema rischia di saltare il Mondiale per club, in programma dall’8 febbraio per le Merengues. L’attaccante ha accusato un problema alla parte posteriore del ginocchio destro durante il match contro il Valencia, chiedendo immediatamente il cambio. L’apprensione sale per i Blancos anche in vista dell’andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool del 21 febbraio. Ancelotti ha rassicurato tutti dichiarando che il Pallone d’oro è uscito per precauzione, ma solo gli esami strumentali di rito potranno confermare le parole dell’allenatore.

Si ferma anche Militao a causa di un problema muscolare all’adduttore destro, anche il difensore è a serio rischio per il Mondiale per club e per il Liverpool.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina