Roma – Zaniolo, un match ancora senza vincitori

Nicolò si era riavvicinato all’ambiente con una lettera all’ANSA, la Roma a sua volta lo ha incluso nella lista UEFA, ora però un nuovo problema che potrebbe riallontanare le parti

La notizia infatti è che Zaniolo è infortunato e la prognosi è già chiara, starà fuori un mese. Il fantasista ha inviato alla Roma un certificato medico che attesta la sua indisponibilità psicofisica per 30 giorni, problema che gli impedisce quindi di allenarsi. Alcune voci attestano che, nonostante l’inserimento nella lista UEFA, il calciatore resti comunque fuori dal progetto. Tale indiscrezione potrebbe essere confermata o smentita prima dello scadere dei 30 giorni, in quanto anche Rick Karsdorp, dato per partente nella finestra di gennaio, è stato inserito nella suddetta lista e si vedrà se per pura formalità (come si dice appunto di Zaniolo) o per effettivo reintegro. Potremo saperne di più il 16 febbraio, alla ripresa dell’Europa League. La convocazione o meno di Rick non sarebbe una risposta definitiva anche per Nicolò ma quello che è certo è che la telenovela è soltanto all’inizio.

Fonte foto: gianlucadimarzio.com

Luigi A. Cerbara