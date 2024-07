Zirkzee, scatto Manchester United! Il Milan ora rischia

Tempo di lettura 1 minuto

Il centravanti olandese piace in Premier League ai Red Devils. La trattativa con i rossoneri sembra essersi frenata e ora possono perderlo

Joshua Zirkzee andrà via dal Bologna quasi certamente. A confermarlo nelle ultime ore anche il dirigente felsineo Sartori, il quale ha dato anche le percentuali pari al 99,9%. Il talentino, oggi impegnato ad Euro 2024 con la sua Olanda, piace al Milan, che però non ha ancora trovato un accordo con i suoi agenti. Infatti, se la clausola da 40 milioni di euro non è di certo un problema per i rossoneri, l’ostacolo sono i 15 milioni di euro di commissioni richiesti dall’entourage del ragazzo. Frenata Milan e irruzione Manchester United. I Red Devils hanno messo Zirzkee nel mirino, tanto che ten Hag lo ha richiesto come nuova punta da affiancare a Rasmus Hojlund.

Sandro Caramazza

Fonte foto: CM.com